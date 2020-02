Así construyó China un hospital en 10 días por el coronavirus

A raíz del brote de coronavirus, el gobierno de China construyó un hospital en tiempo récord.Este lunes comenzará a funcionar en la ciudad china de Wuhan el hospital que fue construido en diez días para combatir el nuevo virus, en la zona que fue epicentro de contagio.Tendrá un personal de 1.400 trabajadores sanitarios y mil camas. El virus ya se cobró la vida de 304 personas en China.El Hospital Huoshenshan (Montaña del Dios Fuego), como bautizaron la nueva instalación, contará así con 950 trabajadores de hospitales de la Fuerza Conjunta de Apoyo Logístico de las Fuerzas Armadas y 450 más de universidades sanitarias del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea que ya se encuentran en Wuhan.

Mission complete! 110s time-lapse video shows the construction of Wuhan's Huoshenshan Hospital from Jan 23 to Feb 2. pic.twitter.com/cIw7SjxqHx