"Las mujeres denuncian acoso cuando el hombre es feo", apuntó Lenín Moreno

#Nacionales | Como lo hizo su mentor Rafel Correa, Lenin Moreno cumple a cabalidad su rol misógino y machista: "Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Yo creo que muchas veces las mujeres denuncian los acosos...con las personas feas". pic.twitter.com/3TXEWHRpAZ — EcuadorToday (@ecuador_today) January 31, 2020

Reacciones

Respuesta de Moreno

El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, provocó una fuerte indignación y polémica luego que afirmara este viernes que las mujeres solo denuncian el acoso sexual cuando el hombre es "feo", pero que en cambio, según sus dichos, si el agresor es una "persona bien presentada", no piensan que sea un abuso."Los hombres estamos sometidos permanentemente al peligro de que nos acusen de acoso. Yo veo que las mujeres muchas veces denuncian los acosos, es verdad, y está bien que lo hagan", señaló el mandatario durante el evento 'Ecuador: Destino Confiable de Inversiones', realizado en la ciudad de Guayaquil."Pero a veces veo que se ensañan con aquellas personas feas en el acoso. Es decir, que el acoso es cuando viene de una persona fea, pero si la persona es bien presentada, de acuerdo a los cánones, suelen no pensar necesariamente en que es un acoso", dijo Moreno, que además bromeó diciendo que, a su edad, 66 años, "ya no sería acoso sino ocaso sexual".Estas palabras del presidente ecuatoriano fueron duramente criticadas en las redes sociales, con varias personas calificándolas de "repugnantes"."Qué clase de seguridad podemos encontrar las mujeres en este país si el propio presidente legitima el acoso, y de paso, nos dice que lo reconocemos 'dependiendo' del físico. Que no les sorprenda por qué cada tres días una mujer es víctima de feminicidio en el país. Asco", escribió una internauta."¡Lo veo y no lo creo! Si alguien (independiente del género) se siente incómodo con los avances de otra persona y esta no entiende el no, ¡es acoso y punto! ¡No es cuestión de apariencia física! ¡Qué vergüenza!", reaccionó otra."Me decepciona mucho su forma de pensar sobre el acoso, si nuestro presidente piensa así ¿cómo podemos estar seguras, cómo podemos confiar en el sistema judicial, quién nos va a proteger?", fue otra de las reacciones.No obstante, al ver la reacción generada por sus declaraciones, Lenín Moreno posteriormente recurrió a su cuenta de Twitter para pedir disculpas."En mi comentario sobre el acoso, no pretendí minimizar un asunto tan grave como la violencia o los abusos. Me disculpo si se entendió así", declaró el presidente, agregando que rechaza la violencia contra la mujer "en todas sus formas".