Emergencia internacional: Confirmaron 212 muertos en China por coronavirus

Internacionales La OMS declaró la emergencia internacional por el coronavirus

La cantidad de muertos por el coronavirus ascendió a 212 en China, según revelaron las autoridades del gobierno y que se confirmaron 1.200 nuevos casos de la enfermedad, llevando así el total a más de 8.900 en ese país, mientras que a nivel global, la cifra supera los 9.100.La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como emergencia internacional. La designación, que no suele ser utilizada por el organismo, podría contribuir a una mejor coordinación para combatir la enfermedad.En diálogo con la prensa, el titular de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, indicó que "la mayor preocupación es la posibilidad de que el virus se propague a países con sistemas de salud más débiles"."El principal motivo de esta declaración no es lo que está pasando en China, sino lo que está pasando en otros países. Esto no es un voto de desconfianza en China", agregó.El titular de la Cruz Roja venezolana advirtió que el país no está preparado para combatir un brote en el país. La semana pasada, la organización había rechazado tomar la decisión argumentando que "era muy pronto" para hacerlo.La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró hoy la emergencia global ante la expansión del coronavirus de Wuhan, que ya causó al menos 170 muertes y afecta a más de ocho mil personas.El organismo había reunido a un Comité de Emergencia, compuesto por epidemiólogos y otros expertos, desde el comienzo de la tarde en la ciudad de Ginebra, en Suiza, para determinar si el virus que arrasa en China constituye o no una alerta internacional luego de que se registraran contagios en varios países.Además, detalló que "hay 98 casos casos fuera de China en 18 países, 8 de ellos de transmisión local" y los países deben "actuar todos juntos ahora para limitar su difusión".Por otro lado, señaló: "No hay razones para implementar medidas que interfieran con el comercio y transporte internacional".Tras la decisión, se intensificarán las medidas de prevención y coordinación de las autoridades sanitarias en todo el mundo.Es la sexta vez que la OMS adopta esta medida: en 2009 fue por la gripe A en todo el mundo, en 2014 por la polio en Oriente y por el Ébola en África Occidental.Además, en 2016 fue por el Zika en América y el año pasado por el Ébola en la República Democrática del Congo.