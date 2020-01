Aseguran que el avión con 1.000 kilos de cocaína no fue cargado en Salta

Autoridades argentinas sospechan que el avión que arribó a México con mil kilos de cocaína tras haber recalado en el Aeropuerto de Salta hizo una escala en otro país intermedio para cargar la droga.



El avión estuvo diez horas en el Aeropuerto de Salta, fue revisado por efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e inspectores aduaneros sin resultado positivo.



Además, se indicó que el avión fue monitoreado mientras estuvo en Salta, el 28 de enero pasado, y no se detectó movimiento que pueda corresponder a tamaña carga de estupefacientes.



No obstante, se puso en marcha una investigación a cargo del Área de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal federal Ricardo Toranzos, el cual cuenta con colaboración de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar).



Toranzos, en declaraciones a diario El Trubuno, indicó que el avión "fue revisado en Salta con los canes, por la PSA y la Aduana, con resultado negativo".



Con la hipótesis firme de que el avión no contenía la droga mientras estuvo en Salta, se apunta a que la carga pudo haberse hecho en Bolivia, Perú u otros países vecinos.



El avión fue interceptado en México cargado con una tonelada de cocaína valuada en 12 millones de dólares y por el hecho, que investigan la justicia de ambos países, quedaron detenidos los dos pilotos, de nacionalidad boliviana.



La aeronave había partido de Salta y volaba cerca de la isla de de Cozumel, en el Caribe mexicano, cuando fue interceptada y obligada de aterrizar por aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.



Según pudo saberse, el avión había llegado a Salta el lunes 27 cerca de las 23:00 procedente del estado mexicano de Chiapas y despegó al día siguiente a la mañana, por lo que estuvo unas diez horas en la Argentina.



El avión, un Gulfstream Aerospace G-1159A con matrícula estadounidense, nunca antes había estado en el país y en su plan de vuelo figuraba como ciudad de procedencia y destino Tuxla Gutiérrez, en Chiapas.