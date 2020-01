Sismo de 7,7 puntos en la escala de Richter: hubo alerta de tsunami en el Caribe

En la tarde de este martes, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) detectó un fuerte terremoto al sur de Cuba, que derivó en un alerta por un posible tsunami en Jamaica, Cuba y las Islas Caimán.



El terremoto, inicialmente reportado con una magnitud 7,3 y luego 7,7 puntos en la escala de Richter, tuvo su epicentro en el mar entre Jamaica, las Islas Caimán y Cuba, a una profundidad de 10 kilómetros. Le siguieron varias réplicas, incluyendo una de magnitud 6,1.





El Centro Internacional de Información sobre Tsunamis informó: "Son posibles olas de tsunami peligrosas de este terremoto dentro de 300 kilómetros del epicentro a lo largo de las costas de Jamaica Islas Caimán y Cuba".



El gobernador Carlos Joaquín González, del estado de Quintana Roo, México, donde se ubican Cancún, Tulum y otros importantes destinos turísticos, dijo que el sismo se percibió en varias partes de la entidad, pero no dio un reporte inmediato de daños o lesionados.



Mientras que el Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico inicialmente advirtió que el sismo podría generar oleaje de entre 30 y 90 centímetros por encima de lo normal en Cuba, Jamaica, las Islas Caimán, Honduras, México y Belice. Más tarde, la misma entidad emitió un mensaje para informar que el peligro había pasado.



El sismo se sintió en Santiago, la ciudad más grande en el extremo este de Cuba, de acuerdo con Belkis Guerrero, quien trabaja en un centro cultural católico en el centro de esta localidad.



"Estábamos sentados y sentimos las sillas moverse. Se movió todo'', dijo la mujer a The Associated Press. Y agregó: "Se sintió muy fuerte, pero parece que no ha pasado nada''.



También se percibió un poco más al este en la base naval estadounidense de Guantánamo, ubicada en la costa sureste de Cuba. No hubo reportes inmediatos de lesiones o daños, dijo J. Overton, portavoz de la instalación, que alberga a unas 6.000 personas.



Varios edificios del sur de Florida fueron evacuados como medida preventiva, según funcionarios de la ciudad de Miami y del condado de Miami-Dade. No se reportaron cierres de caminos ni lesionados tampoco daños en el estadio Hard Rock de Miami Gardens, que será la sede del Super Bowl el domingo.