Trump presenta un "plan de paz" para Medio Oriente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio a conocer el martes su esperado plan para resolver el conflicto entre Israel y Palestina, advirtiendo que puede representar la última oportunidad para que los palestinos logren un estado independiente.



"Hoy Israel da un gran paso hacia la paz", dijo Trump en la Casa Blanca, junto al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, al revelar detalles de una propuesta ya rechazada enfáticamente por los palestinos, que no estuvieron presentes en el acto.



"Mi visión presenta una oportunidad de ganar-ganar para ambas partes, una solución realista de dos estados que resuelve el riesgo del Estado palestino para la seguridad de Israel", dijo el mandatario quien, en mayo de 2018, trasladó la embajada estadounidense de Tel Aviv a Jerusalén como señal de la sintonia con esa nación.



Poco después del anuncio, tuiteó: "Siempre estaré con el Estado de Israel y el pueblo judío. Apoyo firmemente su seguridad y su derecho a vivir dentro de su patria histórica. ¡Es hora de la paz!".



El plan le daría a Israel la mayor parte de lo que viene reclamando desde hace décadas en detrimento de un Estado palestino con soberanía limitada.



Jerusalén, uno de los principales puntos del conflicto, sería la capital indivisible del Estado judío y las colonias en Cisjordania ocupada también serían reconocidas como su territorio, pese a que actualmente violan el derecho internacional. También tendrá la soberanía del valle del Jordán.



Trump prometió financiar con 50 mil millones de dólares la construcción de una nueva Palestina y su intención de abrir una embajada estadounidense en ella.



"Trabajaremos para crear un territorio contiguo dentro del futuro Estado palestino, para cuando se cumplan las condiciones para que sea un estado, incluido el firme rechazo al terrorismo", dijo el mandatario republicano al pedir a los palestinos que le den la espalda al movimiento terrorista Hamás.



Como era de esperarse, el plan fue bien recibido por Netanyahu, quien calificó el lanzamiento de la iniciativa como un "día histórico" para el estado judío. Se trata, además, de un espaldarazo político enorme a un mes de la repetición electoral en la que se juega su cargo y el mismo día en que la fiscalía general pidió su procesamiento por corrupción.



Al insistir en que su propuesta es una "oportunidad histórica" para que los palestinos tengan un estado independiente, Trump dijo que le había escrito el martes al presidente palestino Mahmud Abás para explicarle el plan y obtener su apoyo.



"Esta podría ser la última oportunidad que tendrán", afirmó. "Los palestinos están en la pobreza y la violencia, explotados por aquellos que buscan usarlos como peones para promover el terrorismo y el extremismo", dijo Trump. "Se merecen una vida mucho mejor".



El presidente palestino afirmó que la iniciativa "no pasará" y subrayó que "ningún palestino aceptará un estado sin Jerusalén como capital".



"Rechazamos el plan. No aceptamos ningún sustituto de Jerusalén como capital del Estado palestino", dijo a la AFP Jalil al-Hayya, uno de los dirigentes de Hamás.



El plan fue trabajado por tres años por el yerno de Trump, Jared Kushner y marca un giro dramático en el enfoque de la diplomacia estadounidense que, por años, ha apoyado una solución basada en las fronteras israelíes de 1967 y asegurando a largo plazo la creación de un Estado palestinos de pleno derecho.



Ningún funcionario palestino estuvo presente en el lanzamiento de la iniciativa en la Casa Blanca, aunque se encontraban los embajadores de tres naciones árabes: Omán, Emiratos Árabes Unidos y Bahrein.



En una conferencia de prensa en Washington, el primer ministro israelí señaló, asimismo, que los refugiados palestinos no tendrán derecho a regresar a Israel, en tanto se dijo dispuesto a acordar con los palestinos "un camino hacia un futuro estado", aunque puso como condición que reconozcan al Estado judío.