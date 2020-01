Dos ciudades chinas aisladas por el coronavirus

Foto 1/2 Foto 2/2

"A partir de las 00:00 de este 24 de enero se suspende de manera temporal en Huanggang la circulación del transporte público y la transportación de pasajeros a grandes distancias. Se cancelan los viajes de las estaciones ferroviarias de Huanggang y los residentes no deben salir de la ciudad sin razones específicas", reza el documento publicado por el centro de emergencia de mitigación de la epidemia.



En las entradas y salidas de las ciudad, de más de seis millones de habitantes, se han instalado puestos de control donde se chequeará la temperatura de los pasajeros de cada vehículo y se inspeccionarán todos los animales que se transporten.



Esta decisión se tomó poco después de que la ciudad china donde se originó el brote de coronavirus, Wuhan, anunció que suspenderá el transporte público, así como cerrará el aeropuerto y las estaciones de trenes para viajar al exterior a partir de este jueves.



Las autoridades de aquella ciudad pidieron a sus más de 10 millones de habitantes no salir de la ciudad sin razones específicas.



Con esta disposición, a partir de las 10:00 hora local de este jueves quedaron suspendidos los viajes en autobuses urbanos, trenes, transbordadores, así como cualquier otra vía para salir de la ciudad.



El comunicado de prensa emitido por el centro de operaciones de Wuhan para el control y tratamiento de la neumonía causada por el nuevo coronavirus afirma que estas medidas constituyen un esfuerzo por "contener efectivamente la propagación del virus, frenar decididamente el brote y garantizar la salud y seguridad del pueblo".



Por su parte, la viceprimera ministra de China, Sun Chunlan, pidió realizar el máximo esfuerzo para frenar el brote durante un recorrido de inspección por la ciudad de Wuhan.



Sun exhortó a las autoridades locales a centrar sus esfuerzos en la implementación de las medidas más estrictas para prevenir y controlar la propagación del virus a otras regiones.



Se han reportado 17 muertes y 444 casos hasta las 20:00 hora local del miércoles en la provincia de Hubei, la mayoría de ellos en la capital provincial, Wuhan.



Además, países como Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, así como la isla de Taiwán, han reportado cada uno un caso del coronavirus en personas que habían viajado recientemente a Wuhan.



La Organización Mundial de la Salud decidía este jueves si declara o no al nuevo brote como una emergencia internacional, para ello ha convocado a un grupo de expertos independientes para definir sobre el tema.