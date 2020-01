Francisco pidió "situar a la persona humana en el centro mismo de la política"

El Papa resaltó la necesidad de "situar a la persona humana en el centro mismo de la política", en un mensaje dirigido a los participantes del Foro de Davos.



Francisco subrayó que se trata de un deber que "incumbe tanto a los sectores empresariales como a los gobiernos" y resaltó que es "indispensable en la búsqueda de soluciones equitativas a los desafíos" que se presentan.



Para el Sumo Pontífice resulta necesario "ir más allá de los enfoques tecnológicos o económicos a corto plazo y tener plenamente en cuenta la dimensión ética", tanto "en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales" como "en la propuesta de iniciativas para el futuro".



El Santo Padre de la Iglesia Católica observó cómo, con "demasiada frecuencia", las visiones "materialistas o utilitarias conducen a prácticas y estructuras motivadas en gran parte, o incluso únicamente, por el interés propio".



"Esto suele considerar a los demás como un medio para alcanzar un fin y conlleva una falta de solidaridad y de caridad, que a su vez da lugar a una verdadera injusticia, mientras que un desarrollo humano verdaderamente integral sólo puede prosperar cuando todos los miembros de la familia humana están incluidos en la búsqueda del bien común y contribuyen a él", indicó.



En un comunicado que publica el sitio Vatican News, el Papa alertó que no se puede "pisotear la dignidad de otra persona" ya que eso constituye "disminuir el propio valor". .



Los participantes en el Foro Mundial de Davos reflexionarán bajo el tema "Stakeholders for a Cohesive and Sustainable World", traducible como "Grupos de interés para un mundo Coherente y Sostenible".



La reunión anual del Foro Económico Mundial se lleva a cabo en Davos, Suiza, en su cincuenta edición, del 21 al 24 enero 2020.



Convoca jefes de estado, políticos, empresarios, académicos, representantes de la sociedad civil y asociaciones no gubernamentales.



El Papa Francisco se hizo presente con un mensaje dirigido al profesor Klaus Schwab, Presidente Ejecutivo del encuentro, a través del cual quiso enviar sus saludos y asegurar su oración por todos los que participan en el mismo, destaca finalmente el sitio oficial del Vaticano.