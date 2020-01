Whastapp registró problemas para enviar fotos, videos y notas de voz

La aplicación de mensajería instantánea Whatsapp presentó una caída a nivel global: cerca de las 9 de la mañana no permitía enviar ni recibir fotos, audios y videos.El problema no tiene nada que ver con la conexión: con WiFi o datos, el servicio no funciona para las plataformas multimedia.Así, si enviaba una foto, por ejemplo, el sistema mostraba un mensaje de error a la derecha que notifica de la falla.La última gran caída de la aplicación, propiedad de Facebook, fue a fines de octubre de 2019. El servicio, que incluía la caída de Instagram, se restableció a las horas.El sitio down detector indicó la falla de Whastapp cerca de las 9 de la mañana de Argentina: