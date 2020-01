Imputarían por dos hechos al empresario que tiró el cordero a la pileta

La Justicia uruguaya podría imputar por dos hechos al empresario argentino Eduardo "Pacha" Cantón, quien habría confesado que tiró el cordero a la pileta de la casa del creador de Etiqueta Negra, Federico Álvarez Castillo.



Los hechos por los que Cantón podría ser imputado en los próximos días, según explicó Eduardo Blengini, director de Relaciones Públicas de la Fuerza Aérea Uruguaya, son "arrojar objetos desde el aire" y "realizar vuelos en zonas pobladas a baja altura".



En declaraciones al diario El País de Uruguay, Blengini confirmó que el propietario del helicóptero que se utilizó para lanzar el cordero "es una sociedad anónima que pertenece a Cantón".



Además, el funcionario explicó que "hasta el momento no está confirmado por las pruebas ni tampoco por las declaraciones de que haya sido él quien haya tripulado esa aeronave".



En el caso de que Cantón haya sido quien manejó el helicóptero, Blengini señaló: "puede ser otra falta un poco agravante", ya que el empresario "no tiene licencia habilitante en Uruguay".



A pesar de que el funcionario dijo que no está probado que Cantón haya sido el piloto del helicóptero, en las últimas horas trascendió que el empresario habría declarado ante la Dirección Nacional de Aviación Civil de Uruguay y dijo que él fue quien tiró al animal a la pileta.



"Yo tiré el cordero. Intenté hacer una broma y salió mal", habría dicho el empresario, quien comentó que el hecho sucedió el pasado 9 de enero y que el cordero había sido criado en unos de sus campos.



El hecho que generó polémica tanto en Uruguay como en el país, trascendió el último martes cuando se viralizó un video en el que se veía el momento en el que un animal era arrojado desde un helicóptero hacia la pileta de la casa del empresario Federico Álvarez Castillo.



En sus redes sociales, el creador de Etiqueta Negra, repudió lo sucedido y dijo que fue objeto de "una broma de mal gusto".



"En virtud al video que está circulando en las redes sociales, quiero repudiar este hecho de vandalismo del cual fuimos víctimas mi familia y yo", sostenía en el comunicado publicado.



Y a continuación, escribió que quería "aclarar que al momento del hecho nos encontrábamos dentro del hogar cuando sentimos un fuerte ruido en el jardín".