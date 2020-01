Dos hermanos apuñalaron más de 100 veces a su profesora y serán ejecutados

Stanislaw e Illya Kostsew, dos hermanos de 19 y 21 años, fueron condenados a muerte en Bielorrusia por asesinar brutalmente a su exprofesora en la ciudad de Cherikov.Según informó el diario británico The Sun los jóvenes acuchillaron el 10 de abril pasado más de 100 veces a Natalya Kostritsa y luego incendiaron su casa para tratar de borrar las huellas del crimen.Todo apunta que querían vengarse porque la víctima había solicitado a los servicios sociales que retiraran a su hermana la custodia de sus dos hijos.Fueron atrapados porque la policía encontró la computadora de la maestra en su casa. Confesaron el crimen y dijeron haber lanzado el cuchillo con el que la mataron al río Sozh.Durante el juicio, pidieron clemencia a la Corte alegando que actuaron bajo los efectos del alcohol. "Quizás fue culpa del vodka. Todavía no puedo explicar por qué la maté", dijo Illya.Su hermano, quien dijo que había sido cómplice y no autor material, pidió "tener otra oportunidad".Sin embargo, el tribunal los condenó a muerte. Bielorrusia es el único país europeo en el que permanece la pena capital, y desde que Alexánder Lukashenko se hiciera con el poder en 1994, acumula más de 400 ejecuciones. En todos estos años, solo una persona fue perdonada.El líder bielorruso rechazó las críticas internacionales por la condena a muerte de los dos hermanos, a los que calificó de "basura".