Video: El pavimento se tragó un colectivo en China y hay al menos 6 muertos

Al menos seis personas murieron y otras 17 resultaron heridas por el hundimiento de un colectivo en el asfalto en una importante ciudad de China.El accidente tuvo lugar el lunes por la noche en la ciudad de Xining, ubicada al noroeste del país asiático.El vehículo estaba detenido en una calle muy frecuentada cuando de repente se abrió un pozo que lo dejó en posición casi vertical. Luego de la caída, se generó una explosión dentro de la unidad.

#China Some onlookers were filming near the sinkhole and suddenly an explosion came from the sinkhole. pic.twitter.com/A6ESvAx8YR