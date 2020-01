Fuerte explosión en una planta química en España: Hay muertos y heridos

Una persona murió y al menos ocho resultaron heridas -dos de ellas en estado crítico- en una explosión y posterior incendio en una industria química situada en un polígono industrial en Tarragona, noreste de España, anunció el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). Las autoridades pidieron a la población aledaña confinarse preventivamente en sus casas.



Como consecuencia de la explosión una vivienda se derrumbó en el barrio de Torreforta, donde murió una persona, según confirmó un portavoz municipal, citado por el diario El País.



El encargado de Interior de Cataluña, Miquel Buch, "confirma ocho personas heridas, un muerto y un desaparecido por la explosión en La Canonja", indicó en Twitter la Consejería (ministerio regional) de Interior catalana.



La Consejería detalló, además, que la persona desaparecida trabaja en la empresa.



Hasta el momento se desconocen las causas de la explosión y el alcance del incendio, pero en las redes sociales comenzaron a divulgar videos que muestran grandes llamaradas de las que sale columnas de humo. Vecinos de la zona aseguraron haber escuchado una muy fuerte detonación y sentir cómo temblaban lo cristales de sus casas.



Los servicios de emergencia "confirman que hay cuatro personas afectadas, con pronóstico de grandes quemaduras", indicó Protección Civil a través de Twitter. Los heridos fueron trasladados a un hospital de la ciudad de Barcelona.



Los servicios de emergencia habían informado antes de la activación del "protocolo de incidente con múltiples víctimas", para llevar al lugar unidades especializadas en quemaduras.



Aunque, tras la explosión, las autoridades pidieron por precaución a la población de varias ciudades cercanas confinarse en sus casas, poco después redujeron la medida a solo las zonas inmediatamente aledañas al polígono industrial, al "no haber constancia de nube tóxica". De todas formas, activaron la fase de emergencia del plan contra accidentes químicos.



"Unidades de medio ambiente desplazadas informan que no se detecta presencia de tóxicos en el aire en el entorno", explicó Protección Civil.



Los bomberos indicaron que veinte dotaciones se encontraban trabajando en el lugar para combatir las llamas "que afectan instalaciones con productos químicos", al tiempo que "revisan el interior del recinto para confirmar que no hay personas atrapadas".



La explosión ocurrió en el municipio de La Canonja (zona petroquímica de Tarragona) cuando anochecía, cerca de las 18.45 horas (17.45 GMT), en una fábrica de la empresa Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE).



El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresidente, Pere Aragonès, y el consejero del Interior, Miquel Buch, se desplazaron al lugar. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en tanto, se puso en contacto con Torra para ofrecerle "el apoyo que sea necesario".