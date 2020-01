Europa amenaza con reimponer sanciones a Irán

Reino Unido, Francia y Alemania redoblaron este martes la presión contra Irán al activar un mecanismo que podría desembocar en la reimposición de sanciones económicas como respuesta a la decisión de Teherán de abandonar el pacto nuclear tras la salida unilateral de Estados Unidos. La República Islámica cuestionó la decisión mientras que Rusia advirtió que contribuye a una nueva escalada de tensión entre Occidente y Medio Oriente.



El derribo del vuelo de Ukraine International Airlines provocó masivas protestas contra el régimen iraní en Teherán y otras ciudades del país.



El Alto Comisionado de la Unión Europea (UE) para las Relaciones Exteriores, Josep Borrel, quien supervisa el cumplimiento del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA) sellado entre el Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, China, Rusia e Irán (el llamado G5+1) en 2015.



Los tres países europeos informaron que están activando el "mecanismo de disputa" incluido en el pacto "dadas las acciones" de la República Islámica de no respetar los límites para el enriquecimiento de uranio y el desarrollo de centrifugadoras. Señalaron, además, que el objetivo de esta decisión es dejar asentadas sus preocupaciones.



"Ya no podíamos dejar sin respuesta las crecientes violaciones iraníes del acuerdo nuclear", dijo el ministro de Relaciones Exteriores alemán, Heiko Maas. "Nuestro objetivo es claro: queremos preservar el pacto y llegar a una solución diplomática dentro del acuerdo", aseguró.



El diplomático del gobierno de Angela Merkel hizo un llamado a Irán para "participar de manera constructiva en el proceso de negociación que ahora está comenzando".



Borrel insistió en que la medida no implica que las sanciones se vuelven a imponer automáticamente, dado que el mecanismo abre un período de dos semanas para que los ministros resuelvan la disputa y da la posibilidad de extender ese plazo por hasta 20 días más.



Teherán respondió duramente a la decisión de las potencias europeas. "Si los europeos buscan abusar (de este procedimiento), tienen también que estar preparados a aceptar las consecuencias, que ya les fueron notificadas", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní en un comunicado.



La postura iraní fue respaldada por Rusia que calificó la decisión europea como "profundamente decepcionante". "No excluimos que las acciones irreflexivas de los europeos puedan conducir a una nueva escalada en torno al acuerdo sobre el programa nuclear iraní", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso.



Si bien es una medida disuasoria, es insuficiente para la administración de Donald Trump que les exigió a sus socios occidentales la imposición de sanciones tras el ataque iraní a su base militar en Irak.



El primer ministro británico, Boris Johnson, que se encuentra en una compleja situación ya que su país está dejando la UE y pensando en un tratado de libre comercio con Estados Unidos, no tardó decir que estaba dispuesto a reemplazar el acuerdo de 2015 por uno nuevo negociado por el mandatario republicano.



"El presidente Trump es un gran negociador", afirmó en la BBC, al tiempo que llamaba a "trabajar juntos para reemplazar este acuerdo y obtener el acuerdo de Trump en su lugar".