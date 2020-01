Uruguay aclaró que busca "capitales legales de todo el mundo", no solo argentino

Internacionales El presidente de Uruguay quiere que 100 mil argentinos se muden al país

En los últimos días trascendió que el presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, buscaría -a través de un proyecto que promoviera beneficios fiscales- que 100 mil argentinos se mudaran al país. Sin embargo, el ministro de Turismo electo aclaró este viernes en diálogo con TN que el plan no estaría exclusivamente dirigido a ciudadanos de la Argentina.El futuro ministro explicó que, si bien es esperable que la medida despierte el interés del país vecino, no fue pensada en atraer argentinos exclusivamente. En este sentido, agregó que el objetivo es captar "extranjeros de Mercosur y del mundo".Cardoso confirmó que el plan buscará reducir montos que se exigen en patrimonio de bienes inmuebles o inversiones para facilitar la residencia fiscal. Mediante esta categoría, la persona pasaría a tributar en Uruguay y podría darse de baja en su país de origen.En tanto, el futuro ministro de Turismo indicó que buscará el ingreso de "altos consumidores o contribuyentes de alta calidad"."Uruguay quiere ser un país de ciudadanos de todas partes del mundo. Hoy hay gente de alto poder adquisitivo del mundo que está buscando dónde radicarse con su familia. Uruguay, por condiciones que ya tiene y que el futuro gobierno impulsará aún más, pretende convertirse en ese país con ingreso de miles de ciudadanos extranjeros", explicó.Además, en referencia al contexto político internacional, expresó que buscarán "posicionar a Uruguay como una isla de paz, de calidad de vida, de respeto por las normas políticas".Por último, consultado por la posibilidad de que Uruguay termine convirtiéndose en un paraíso fiscal, el futuro Ministro aclaró que "en la medida en que lleguen capitales legales los vamos a abrazar. No se trata de intentar captar capitales negros, se trata del capital blanco, legal, que hoy hay en el mundo, de facilitarle las vías de acceso"."Uruguay no va a ser un territorio fiscal", remató