EE.UU: Trump anuncia "sanciones económicas adicionales" inmediatas contra Irán

Pedido a la OTAN

El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este miércoles "sanciones económicas adicionales" inmediatas contra Irán, luego del ataque que esa nación hizo contra dos bases iraquíes que albergan tropas estadounidenses, en venganza por la muerte del general iraní Qassem Soleimani.Washington continuará con la "máxima presión" sobre Irán, enfatizó Trump, durante un discurso público ofrecido a su nación, donde estuvo flanqueado por el secretario de Defensa de los EE.UU., Mark Esper; el vicepresidente, Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; y líderes militares.El mandatario no precisó cuáles serán esas sanciones, pero, envío mensajes a otros países y organizaciones para tomar acciones que afecten a Irán.Pidió a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que se "involucre más en el proceso de pacificación del Medio Oriente".Además, instó a Reino Unido, Francia, Alemania, China y Rusia a romper el acuerdo nuclear alcanzado en 2015 con Teherán, al que EE.UU, "ha donado mucho dinero", para renegociar un nuevo pacto, según dijo."Debemos trabajar todos juntos hacia un acuerdo con Irán que haga el mundo un lugar más seguro y pacífico", mencionó.

Irán "parece que se está retirando"

"Detener a un brutal terrorista"

Ejército reconstruido

Sobre el ataque, mencionó que "todos los soldados están bien, nadie fue herido en Irak [...]solo se produjeron daños mínimos en las bases"."Nuestras fuerzas aéreas y soldados están preparados para todo. Ningún estadounidense o iraquí falleció tras este ataque, porque tomamos medidas de precauciones, gracias al sistema antimisiles", recalcó el mandatario.Indicó que, por el lugar al que apuntó Irán, que no causó mayores daños, esa nación "parece que se está retirando, lo que es bueno para todas las partes afectadas y algo muy bueno para el mundo".Dijo también de Irán que es "un país que financia a los terroristas y amenaza al mundo civilizado", por ello, señala que EE.UU. no "permitirá que lo continúe haciendo"."No vamos a tolerar nunca su campaña de terror", agregó Trump en su discurso.Sobre la muerte de Soleimani, reiteró que EE.UU. debió haberlo matado "hace mucho tiempo". Mencionó que: "la semana pasada tomamos la decisión de detener a un brutal terrorista".Con el asesinato del general iraní, EE.UU. envió un mensaje a "los terroristas", dijo Trump: "nadie puede amenazar la vida de los estadounidenses".Describió a Soleimani como el responsable de "atrocidades significativas". Según el mandatario, el general iraní "lanzó ataques terroristas contra las Fuerzas Armadas (de EE.UU.), a matado a miles de soldados estadounidenses usando armas, bombas".Además, lo acusó de ser el responsable del ataque contra la embajada de EE.UU. en Bagdad, ocurrido recientemente."Nuestro potencial económico y militar es superior en el mundo", enfatizó Trump.Hizo referencia a que las Fuerzas Armadas estadounidenses fueron reconstruidas bajo su presidencia, con inversiones. Mencionó que ahora son más potentes y cuentan con un mayor número de misiles en su poder."Tener estos armamentos no significa que los vayamos a usar", dijo. Fuente: (RT).-