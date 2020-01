Irán advirtió que baraja "13 escenarios para la venganza" contra Estados Unidos

Irán advirtió que baraja "13 escenarios para la venganza" por el asesinato del poderoso general Qassem Soleimani y subrayó que esas acciones "no serán una sola operación".



"Los estadounidenses deberían saber que se están debatiendo hasta 13 escenarios de venganza y que hay consenso de que incluso el escenario más leve sería una pesadilla histórica para ellos", lanzó el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Shamkhani.



En declaraciones publicadas por la agencia de noticias Fars, el referente del Gobierno persa agregó: "No puedo dar más información, pero puedo decir que la operación de venganza por el asesinato de Qassem Soleimani no será una sola operación".



La amenaza de Teherán se dio en medio del multitudinario cortejo fúnebre que acompaña los restos del poderoso militar iraní, que murió el pasado viernes en un bombardeo estadounidense al Aeropuerto de la ciudad iraquí de Bagdad.



El Pentágono niega que planee retirar sus tropas de Irak

El secretario de Defensa de EE.UU., Mark Esper, declaró ante los periodistas que "no ha habido ninguna decisión en absoluto de abandonar Irak". De esta manera reaccionó a la reciente noticia sobre la carta del comandante de la misión especial militar de EE.UU. en Irak, William Seely, enviada al jefe del Comando de Operaciones Conjuntas de Irak, en la que informó sobre la próxima retirada de los efectivos de la coalición internacional liderada por EE.UU. con el fin de su reubicación.



"No sé qué es aquella carta", afirmó el jefe del Pentágono. "Estamos tratando de averiguar de dónde viene eso y qué es, pero no se ha tomado ninguna decisión de abandonar Irak. Punto", enfatizó.