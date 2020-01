En playas uruguayas detectaron sustancia que se adhiere a la piel

Aparecieron manchas en algunos balnearios de Uruguay, tanto en la costa de Canelones como de Montevideo, por lo que recomiendan no bañarse si la playa tiene bandera sanitaria, ya que se desconocen los efectos que el fenómeno pueda causar en la piel o en la vista.



Playas como Malvín, Honda, de los Ingleses, Verde y Carrasco, entre otras, se han visto afectadas por el fenómeno. La Armada Nacional indicó a través de un comunicado divulgado este lunes que los laboratorios de salud ambiental de las dos intendencias analizan qué sustancia es. Se estima, agrega el texto, que los resultados de estos análisis se conocerían el martes, supo Diario Subrayado.





Algunos bañistas se percataron de la situación al salir del agua y notar una sustancia pegada a la piel: "A simple vista no se detecta, pero al salir del agua queda una sustancia gomosa en la piel de las personas, de color marrón, que no es fácil de sacar" dijo a Subrayado Jorge Pita, guardavidas de Playa Verde.



Está descartado, sin embargo, que se trate de cianobacterias o de residuos de colector.