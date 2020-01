Al grito de "¡Muerte a EEUU!", miles de personas despidieron a Soleimani

El cortejo

Consecuencias

Al grito de "Muerte a Estados Unidos" y otras consignas contra Washington, miles de personas participaron en Bagdad del cortejo fúnebre del general iraní Qasem Soleimani, muerto en esa ciudad en un ataque ordenado por Donald Trump.Poco antes, un nuevo ataque se había registrado en el norte de Bagdad contra un convoy de Hashd Al-Shaabi (Fuerzas de Movilización Popular), una coalición paramilitar proiraní que forma parte de las fuerzas de seguridad de Irak, indicó una fuente policial. "Hubo muertos y heridos", dijo, acusando a Estados Unidos, que hasta el momento no había reaccionado.Soleimani era el arquitecto de la política regional iraní de movilización de milicias en Irak, Siria y Líbano. Se lo acusa de ataques contra tropas estadounidenses y aliadas desde la invasión de Irak de 2003.Los asistentes al funeral, en su mayoría hombres con uniforme militar negro, portaban banderas de Irak y de las milicias respaldadas por Teherán, que eran extremadamente leales a Soleimani.La marcha comenzó en el templo del imán Kadhim en Bagdad, uno de los sitios más importantes del islamismo chiita. La multitudinaria comitiva recorrió las calles junto a los vehículos de la milicia en una solemne procesión.Los participantes, muchos de ellos llorando, cantaron "No, no, Estados Unidos'" y " ¡Muerte a Estados Unidos! ¡Muerte a Israel!''.Dos helicópteros controlaban la procesión, a la que asistieron el primer ministro de Irak, Adel Abdul-Mahdi, así como Hadi Al Ameri, jefe de las fuerzas proiraníes en el parlamento iraquí, el exprimer ministro Nuri Al Maliki y varios jefes de facciones chiitas proiraníes.Tras el funeral, los cuerpos serán trasladados a Kerbala y Nayaf, dos ciudades santas chiitas al sur de la capital. Al Mouhandis será enterrado en Irak y el cuerpo de Soleimani trasladado a Irán, donde recibirá sepultura el martes en su ciudad natal de Kerman (centro).Los analistas temen ahora un conflicto entre Irán y Estados Unidos en suelo iraquí.El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró sin embargo haber eliminado a Soleimani para "detener" una guerra y no para empezar otra y aseguró que este planeaba un ataque "inminente" contra intereses estadounidenses, aunque no ofreció evidencias. Washington envió 3000 soldados de refuerzo a la región.En Irán, las autoridades decretaron tres días de luto oficial en memoria de Soleimani, de 62 años, mientras las autoridades aseguraban que Estados Unidos había cometido "su error más grave" con la muerte del influyente militar."Estos criminales sufrirán una dura venganza en el lugar y el momento adecuados", advirtió el consejo supremo iraní de seguridad nacional, en línea con el líder supremo, Ali Khamenei, y el presidente, Hassan Rohani.Tras el ataque, las fuerzas proiraníes tienen más fuerza que nunca en Irak, inmerso además desde hace tres meses en una revuelta popular contra el poder y la influencia de Irán.El líder chiita iraquí Moqtada Sadr reactivó su milicia, llamada Ejército del Mehdi, que había sido disuelta tras haber luchado contra la ocupación estadounidense en Irak (2003-2011). Por su parte Hadi Al Ameri, el líder de los parlamentarios proiraníes en Irak, pidió "cerrar filas para expulsar a las tropas extranjeras", en referencia a las estadounidenses.Los diputados se reunirán mañana y podrían derogar el tratado entre Irak y Estados Unidos que permite la presencia de 5200 soldados estadounidenses en el país petrolero para ayudar a evitar la reaparición de Estado Islámico.