El increíble show de luces con 2.000 drones en China

Sin lugar a dudas, impactante. Sin embargo, los espectáculos de luces montadas en pequeños drones que se sincronizan vienen no son tan nuevos: hace ya tres años que Intel tiene una división abocada exclusivamente a este tipo de demostraciones. De hecho, la Drone Light Show los ofrece comercialmente para eventos de empresas.Eso sí, no es barato. Un espectáculo de 200 drones tiene un precio de partida de 150 mil dólares, mientras que subir a 300 drones sale por 225 mil y llegar a 500 drones por un mínimo de 315 mil dólares. Para el show de celebración de los 50 años de Intel, no obstante, el equipo usó exactamente 2.066 drones sincronizados.

Para lograrlo, en lugar de controlar individualmente el vuelo de cada pequeño aparato (pesan entre 50 y 330 gramos), lo que se hace es programar con antelación la coreografía con el mismo software desde una computadora central.Natalie Cheung, a cargo de uno de los equipos de Intel, explicó en una entrevista con CBS News que ellos suben un patrón prediseñado a toda la flota de drones, que luego siguen en el cielo, por lo que no hay nada librado a la improvisación."Sabemos exactamente lo que va a pasar con nuestros drones en cada cuadro y segundo", dijo.El escenario más grande de Cheung hasta ahora fue el espectáculo del intervalo de Lady Gaga durante el Super Bowl, pero también diseñaron eventos para el festival Coachella.Su bueb para crear cada espectáculo, un equipo de programadores, ingenieros y animadores lo diseñan antes en computadora, el equipo que lo lleva a cabo es sorprendentemente pequeño."En realidad necesitamos dos personas: un piloto y un piloto de reserva", dice Cheung. El respaldo es sólo en caso de que el piloto no pueda llegar al evento.Cada drone lleva un solo LED, pero hay más de cuatro mil millones de combinaciones de colores, según Cheung.