Por pirotecnia, murieron 30 monos encerrados en la jaula de un zoológico alemán

Un incendio en un zoológico en la ciudad alemana de Krefeld (oeste), del que se sospecha podría haber sido causado por petardos, acabó anoche con la vida de todos los animales -unos treinta- del recinto de los monos, entre ellos orangutanes y chimpancés, según informó el parque a primeras horas de la mañana."Nuestros peores temores se han hecho realidad. No hay animales supervivientes en el recinto de los monos. El jardín de los gorilas no se ha visto afectado", escribió el zoo en su cuenta de Facebook, y precisó que Kidogo, un gorila occidental de planicie, y su familia, "están bien".Unas horas antes, el parque comunicaba por la misma vía la "inconcebible tragedia" acontecida poco después de la medianoche al informar de que el recinto de los monos, con una superficie de unos 2.000 metros cuadrados, había sido pasto de las llamas, aunque decía desconocer si habían muerto animales en el incendio.El recinto, inaugurado en 1975, albergaba entre otros animales a simios como orangutanes y chimpancés, así como el grupo de gorilas con más edad, además de calitrícidos (una familia de primates platirrinos), agutíes (roedores), pájaros y murciélagos.El zoo indicaba asimismo que se desconocen todavía las causas del incendio y que la policía de investigación criminal ha asumido la investigación, aunque la televisión pública regional WDR indicaba que según los bomberos -con unos sesenta efectivos desplazados-, el fuego podría haberse originado por artículos pirotécnicos.El parque, que agradeció las numerosas ofertas de ayuda recibidas en unas pocos horas, comunicó que el zoo no abrirá hoy sus puertas y señala que, todavía conmocionados, sus responsables no pueden decir todavía si van a precisar ayuda y de qué tipo.