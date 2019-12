Encontraron lrestos de helicóptero que se estrelló en Hawaii con siete pasajeros

Autoridades de policía de Hawaii encontraron este viernes restos de un helicóptero que había perdido contacto el día anterior. La nave cayó en una zona montañosa de la isla de Kauai, parte del archipiélago que forma parte de los Estados Unidos.



A bordo iban siete personas -seis pasajeros y el piloto- dos de los cuáles se cree que son menores. Se dirigían a la Costa Na Pali, icónica por haber luego de que allí se filmaran escenas de la película "Jurassic Park".



"El lugar del accidente del helicóptero desaparecido desde el jueves por la tarde ha sido confirmado en Kokee, cerca de Nualolo", dijo el condado de Kauai, que no informó sobre el estado de los ocupantes del aparato.



"Continúan las operaciones y hacemos todo lo que podemos", dijo el alcalde de Kauai, Derek Kawakami. "Primero y ante todo, nuestros pensamientos y plegarias están con las familias de los pasajeros", afirmó.



Oficiales de la guardia costera informaron que destinarán recursos extra para buscar a posibles sobrevivientes. La operación comenzó luego de que se reportara a la nave como retrasada en la tarde del jueves. El helicóptero tiene un transmisor de emergencia, pero no envió ninguna señal luego de perder contacto.



Tres aeronaves públicas y varias más privadas participaban de la búsqueda, mientras que los bomberos locales planeaban lanzar su propio operativo. Fuertes vientos y una copiosa lluvia que redujo drásticamente la visibilidad complicaron las horas iniciales de la búsqueda.



El clima es el principal obstáculo para el operativo, indicó que vocero del departamento de Hábitat y Recursos Naturales de Hawaii, Dan Dennison, a The Associated Press. "Durante el invierno, inundaciones súbitas hacen que se cierren los caminos debido a preocupaciones por la seguridad de las personas", expresó.



"Los techos son muy bajos. Hay niebla y bancos de nubes que se mueven muy rápido. Podés encontrarte con lluvias intensas y vientos fuertes que hacen que volar sea extremadamente difícil, sino imposible", agregó.