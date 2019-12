Consumo habitual de marihuana generaría "cambios estructurales" en el corazón

La investigación se publicó en la revista "JACC Cardiovascular Imaging", reseñó la agencia Europa Press.



Analizando imágenes de resonancia magnética del estudio de población del Biobanco del Reino Unido, el equipo identificó una asociación entre el consumo regular de cannabis y un ventrículo izquierdo agrandado, la cámara de bombeo principal del corazón, junto con signos tempranos de deterioro de la función cardíaca.



El autor principal, el doctor Mohammed Khanji, profesor clínico principal del Queen Mary, explica que estos hallazgos "no son concluyentes, pero la investigación se realizó en un contexto de despenalización y legalización del consumo de cannabis recreativo en muchos países y necesitamos urgentemente una investigación sistemática para identificar el largo tiempo implicaciones a largo plazo del consumo regular de cannabis en el corazón y los vasos sanguíneos. Esto permitiría a los profesionales de la salud y los encargados de formular políticas mejorar el asesoramiento a los pacientes y al público en general".



El estudio analizó escáneres cardíacos de 3.407 individuos con una edad promedio de 62 años que no tenían enfermedad cardiovascular. La mayoría (3.255) rara vez o nunca consumían cannabis, 105 lo habían consumido regularmente, pero más de cinco años antes de ser entrevistados y 47 eran consumidores habituales.



El último grupo tenía más probabilidades de tener ventrículos izquierdos más grandes y mostrar signos tempranos de insuficiencia cardíaca, medido por la forma en que las fibras del músculo cardíaco se deforman durante la contracción. Sin embargo, no parece haber diferencia entre los tres grupos en la masa total del ventrículo izquierdo o la cantidad de sangre expulsada con cada latido cardíaco.



No se identificaron cambios en el tamaño y la función de las otras tres cámaras del corazón. El análisis también encontró que las personas que habían consumido cannabis con regularidad pero que habían dejado de fumar tenían un tamaño y función cardíaca similares a los que rara vez o nunca habían tomado el medicamento.



El doctor Khanji, cardiólogo consultor en el Hospital de la Universidad de Newham y en el Centro Cardíaco Barts -- del Barts Health NHS Trust--, asegura que creen que se trata del "primer estudio que informa sistemáticamente cambios en la estructura y función cardíaca asociados con el cannabis recreativo utilizando resonancia magnética cardíaca, que es una herramienta de imagen muy sensible y el estándar de referencia actual para evaluar las cámaras cardíacas".



La Organización Mundial de la Salud ha advertido sobre los posibles efectos nocivos para la salud del consumo de cannabis no medicinal y solicitó más investigación específicamente sobre el impacto cardíaco.



Aporrea.org