Francisco: "No podemos esperar a que la Iglesia sea perfecta para amarla"

"Mientras que aquí en la tierra todo parece responder a la lógica de dar para tener, Dios llega gratis", manifestó el Pontífice, y agregó: "Jesús nos lo manifiesta esta noche. No cambió la historia constriñendo a alguien o a fuerza de palabras, sino con el don de su vida".



En esa línea, continuó: "Acojamos el don que es Jesús, para luego transformarnos en don como Jesús. Convertirse en don es dar sentido a la vida y es la mejor manera de cambiar el mundo: cambiamos nosotros, cambia la Iglesia, cambia la historia cuando comenzamos a no querer cambiar a los otros, sino a nosotros mismos, haciendo de nuestra vida un don".



"Jesús no esperó a que fuéramos buenos para amarnos, sino que se dio a nosotros gratuitamente. Tampoco nosotros podemos esperar que el prójimo cambie para hacerle el bien, que la Iglesia sea perfecta para amarla, que los demás nos tengan consideración para servirlos", consideró el Santo Padre en la Misa del Gallo.



Acompañado por 12 niños provenientes de diferentes países del mundo, Francisco trasladó una estatua del Niño Jesús en procesión al pesebre de la Basílica Vaticana.



Durante la Navidad, el Papa pronunciará su mensaje natalicio e impartirá la Bendición "Urbi et Orbi" a la ciudad de Roma y al mundo desde la Logia central de la Basílica de San Pedro.



En tanto, según informaron desde la Santa Sede, el próximo martes 31 de diciembre a las 13, hora de la Argentina, "Francisco celebrará las Primeras Víspera de la Solemnidad de María Santísima Madre de Dios, seguidas de la exposición del Santísimo Sacramento, el canto tradicional del himno Te Deum, al final del año natural, y la bendición eucarística".



