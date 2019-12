Murió y se llevó a la tumba contraseña para acceder a US$137 millones en bitcoin

Exhumación y autopsia

Cotten falleció súbitamente el año pasado en India por complicaciones relacionadas a la enfermedad de Crohn. Después de su muerte, no fue posible localizar ni asegurar reservas significativas de crimptomoneda en la plataforma.Han surgido rumores online especulando con que Cotten fingió su propia muerte para poder huir con los fondos y evadir la justicia, pero no ha surgido evidencia alguna de eso desde que murió.Con anterioridad, un reporte de la firma de auditoría Ernst & Young encontró problemas considerables en cómo la plataforma era administrada, incluyendo el descubrimiento que Cotten había creado ciertas cuentas en Quadriga utilizando pseudónimos que pudieron haber sido usados para comerciar o intercambiar.También se encontró que unas porciones sustanciales de fondos fueron transferidas personalmente a Cotten y a otras partes afines. La firma auditora logró rescatar aproximadamente US$25 millones de fondos extraviados.En unJennifer Robertson expresó que la muerte de su esposo "no debe ponerse en duda", y añadió que no estaba claro cómo la confirmación de ésta "podría ayudar en el proceso de recuperación de bienes".La Nación.