Para Carabineros fue "un accidente de tránsito" el atropello de un manifestante

Carabineros catalogan como "accidente de tránsito" el atropello de un manifestante por parte de un cabo mientras se da a conocer su sentencia https://t.co/DXiJF6FhtL pic.twitter.com/HOe5IhPZx9 — RT en Español (@ActualidadRT) 22 de diciembre de 2019

#Chile ??



Preocupa a @ONU_Derechos el caso del joven atropellado por un carro policial ayer en Santiago.



Hechos recientes evidencian que casos de personas heridas en el marco de manifestaciones continúan ocurriendo.



? https://t.co/128MWWYYIQ#StandUp4HumanRights pic.twitter.com/92DIfchw5x — ONU Derechos Humanos - América del Sur (@ONU_derechos) 21 de diciembre de 2019

El cabo de Carabineros, Mauricio Carrillo Castillo, que este viernes atropelló con un tanque a un manifestante durante protestas en el sector de Plaza Baquedano de Santiago de Chile, quedó con firma mensual. Fue acusado por cuasidelito de lesiones graves. Además, fueron establecidos 150 días para la investigación del caso.El propio agente indicó que no vio a Óscar Pérez, de 20 años, en el momento del accidente, ni al otro vehículo, contra el cual el joven fue embestido.Por su parte, la Oficina para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por el caso y "llamó a las autoridades a asegurar que las personas puedan ejercer su derecho de reunión pacífica, sin restricciones, autorizaciones previas ni riesgos para su integridad física y otros derechos humanos"."Por último, ONU Derechos Humanos insta a las autoridades a realizar investigaciones completas, independientes e imparciales sobre aquellos casos de violaciones de derechos humanos, y juzgar y sancionar a los responsables", reza el comunicado, publicado este 21 de diciembre.En el video, grabado por una cámara del canal de televisión Mega, se observa el momento en que dos vehículos de Carabineros intentan dispersar a decenas de manifestantes que corren. En un momento, una tanqueta cierra el paso a un hombre, mientras otro vehículo oficial da una vuelta y lo atropella por la espalda. Tras el suceso, Pérez sufrió cuatro fracturas en su pelvis, pero su vida no corre ningún peligro.Mientras se llevaba a cabo la formalización al cabo de Carabineros, una multitud de manifestantes se reunió fuera de la sala de la Fiscalía Centro Norte para exigir justicia para el joven afectado.Los hechos ocurrieron durante una jornada de protestas en la capital chilena, que como en ocasiones anteriores, no fue autorizada por el intendente metropolitano, Felipe Guevara.El periodista y analista Internacional Pablo Jofré Leal resaltó la impunidad generalizada entre las fuerzas del orden chilenas y afirmó que la justicia no se toma en serio los casos de violencia policial.