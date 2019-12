En medio de una crisis sanitaria, Río de Janeiro anunció la cesación de pagos

La alcaldía de Rio de Janeiro, enfrentada a deudas y a problemas para costear servicios en los hospitales, suspendió todos sus pagos y movimientos financieros "hasta nuevo aviso", según una resolución publicada en el diario oficial del municipio este martes.



La resolución de la secretaría de Hacienda municipal entró en vigencia en la tarde del lunes y, según explicó la alcaldía en un comunicado, "el procedimiento es puntual y puede ser revertido en cualquier momento".La resolución busca ajustar la caja del municipio, explicó.



El secretario de Hacienda local, Cesar Barbiero, dijo en una entrevista con el diario O Globo que el pago de la segunda mitad de los aguinaldos también está suspendido. "Espero retomar todo apenas sea posible", agregó.



La alcaldía de la capital turística de Brasil enfrenta una complicada situación económica, con graves dificultades para el financiamiento de los servicios públicos.



La crisis afectó con particular fuerza el pago de salarios de médicos y de empresas tercerizadas proveedoras de hospitales municipales.



"En los corredores se vive casi una situación de guerra. Hay aglomeración, los pacientes sufren, faltan medicinas de varios tipos, equipamientos médicos, falta de todo", dijo a la AFP el asistente de enfermería André Luiz Prazeres, que trabaja en el hospital Albert Schweitzer y este martes protestaba frente a la sede de la alcaldía.



"¿Cómo voy a pasarle a los médicos los parámetros de un paciente si los equipos no funcionan bien?", añadió Prazeres, que vestía una túnica blanca con la sigla "S.O.S" pintada de rojo.



La justicia laboral determinó desde la semana pasada dos bloqueos de recursos de la alcaldía, por más de 400 millones de reales (casi 100 millones de dólares) para asegurar el pago de salarios y aguinaldos de los trabajadores de la salud, pero hasta el lunes solo había encontrado un poco más de la mitad de esa suma en las arcas del municipio.



El Ministerio de Salud asignó la semana pasada 152 millones de reales escalonados entre diciembre y enero para el sector en Rio, después que el alcalde Marcello Crivella, aliado del gobierno de Jair Bolsonaro, pidiera el respaldo financiero de Brasilia. El gobierno federal se dispone a anticipar recursos del Tesoro Nacional al municipio carioca.



Crivella, un exobispo de la evangélica Iglesia Universal del Reino de Dios, tiene una desaprobación récord de 72% de sus administrados, según una encuesta Datafolha publicada el domingo.



"Estamos todos impactados por una decisión como mínimo irresponsable, sin cualquier aclaración por parte del alcalde", dijo Manoel Peixinho, profesor de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica, en declaraciones a la radio CBN.



"Aunque no existe la posibilidad de bancarrota para instancias públicas, esto es lo que está ocurriendo en realidad", agregó.