Le contó a su mamá que su padrastro la violaba y la quiso mandar al psiquiátrico

En España, una nena de 9 años le contó a su mamá que su pareja la violaba. La mujer no solo no le creyó sino que le pegó y la amenazó con enviarla al psiquiátrico. Pero la denuncia llegó a la Justicia que tras una investigación declaró culpable al hombre y lo sentenció a 14 años y 8 meses de prisión.En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, los magistrados reprocharon la actitud de la madre de la víctima: "No la creyó y, por este motivo, no le proporcionó los cuidados necesarios".El infierno que vivió la chiquita comenzó en el 2011. Para aquel entonces, ella tenía 9 años y vivía con su mamá y el hombre, de 56, en una casa en Pamplona. En marzo, la mujer tuvo que viajar a Ecuador debido al fallecimiento de su hermano, motivo por el que la nena se quedó con su padrastro.Fue entonces cuando el hombre aprovechó para golpearla y violarla. Para asegurarse que no contara nada la amenazó con hacerle algo malo a su mamá si se enteraba de lo que había ocurrido y seguiría ocurriendo.Cuando la madre regresó el 19 de marzo, la nena no se atrevió a contarle lo que ocurría, "si bien pensaba que ella podía saber algo", según la fiscalía.La Justicia determinó que las agresiones sexuales "se repitieron del mismo modo y en similares circunstancias" en diversas ocasiones durante un año y medio cuando la madre de la víctima no estaba.Más de un años después, la nena no soportó y le contó todo a una tía. La mujer le contó a la mamá y ella no lo creyó, la golpeó y la amenazó con ingresarla en un centro psiquiátrico.Una denuncia anónima se presentó en 2016 ante la Policía. Como consecuencia de las agresiones sexuales continuadas, la nena comenzó a presentar problemas psicológicos "con sintomatología depresiva, ideas de suicidio, alteraciones adaptativas a la vida cotidiana, repercusiones en la vida familiar, conflictos y tensiones de convivencia y pensamientos intrusivos que afectan a su capacidad de concentración y rendimiento", se recogieron medios locales.Como prueba de cargo fundamental, la Justicia destacó el testimonio de la víctima en el juicio. Los jueces apreciaron "seguridad" en su declaración, "así como la alteración emocional que manifestó al revivir los hechos que se iniciaron recién cumplidos los nueve años y el sentimiento de haber perdido el apoyo de las personas en que había depositado confianza y debían protegerla, en concreto su madre".Para el tribunal, esa declaración fue "coherente y congruente" y la nena relató los hechos "con precisión y sin cambios en lo esencial".Además de ir a la cárcel, el procesado, deberá indemnizar con 30.300 euros a la víctima, a la que no podrá acercarse ni comunicarse durante 23 años y 8 meses. Fuente: (TN).-