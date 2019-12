Trump podría ser destituido la semana próxima y se defiende: "Es una locura"

Internacionales Trump exige a Corea del Norte finalizar con los ensayos militares

Nadler just said that I "pressured Ukraine to interfere in our 2020 Election." Ridiculous, and he knows that is not true. Both the President & Foreign Minister of Ukraine said, many times, that there "WAS NO PRESSURE." Nadler and the Dems know this, but refuse to acknowledge! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de diciembre de 2019

Shifty Schiff, a totally corrupt politician, made up a horrible and fraudulent statement, read it to Congress, and said those words came from me. He got caught, was very embarrassed, yet nothing happened to him for committing this fraud. He'll eventually have to answer for this! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 de diciembre de 2019

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos podría votar la destitución del presidente Donald Trump en cuestión de una semana, lo que puso rápidamente en guardia al mandatario.Los demócratas revelaron los dos artículos de juicio político que serán presentados contra Trump: abuso de poder y obstrucción del Congreso.Ante la situación a la que se ve expuesto, Trump denunció que todo se trata de "una locura política en estado puro".También se jactó de que ejerció "una de las presidencias más exitosas" del país y de que no hizo "nada mal".En su opinión, el presidente estadounidense "se ve a sí mismo por encima de la ley"."Debemos ser claros, nadie, ni siquiera el presidente, está por encima de la ley", declaró. Incluso, indicó: "Pone en peligro nuestra democracia, nuestra seguridad nacional", publicó"Nuestra próximas elecciones están en riesgo (...) Es por eso que debemos actuar ahora", añadió."Nadler acaba de decir que presioné a Ucrania para interferir en nuestras elecciones de 2020 . Ridículo, y él sabe que eso no es cierto", escribió Trump en Twitter tras el anuncio de los demócratas.Trump añadió: "Tanto el presidente como el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania dijeron muchas veces que ´no hubo presión´. Nadler y los demócratas lo saben, ¡pero se niegan a reconocerlo!".Por otro lado, los demócratas descartaron presentar artículos de juicio político contra Trump en relación con el informe del exasesor especial Robert Mueller y otros presuntos delitos cometidos por el mandatario estadounidense.Si la Cámara votara la destitución, Trump se convertiría en el tercer presidente de EE.UU. que afronta un impeachment.Esto desencadenaría un juicio en el Senado, donde muchos esperan que el presidente sea absuelto.El pasado 24 de septiembre, el Partido Demócrata lanzó la investigación del juicio político para destituir a Trump, bajo la sospecha de que en julio presionó en una conversación telefónica a su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, para que investigara a Biden, su posible rival en las presidenciales de 2020.La semana pasada el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes de EE.UU. publicó su informe final en el caso del juicio político contra Trump, que aprobó con 13 votos a favor y nueve en contra.La Casa Blanca desestimó las conclusiones, subrayando que no se encontraron pruebas incriminatorias contra el jefe de Estado y los republicanos niegan que existan pruebas avalando las acusaciones.