Una docente "súper modelo" tuvo sexo con cinco alumnos y debió renunciar

Una maestra sudafricana de 30 años renunció a su cargo, denunciada por haber practicado sexo con al menos cinco alumnos de la institución donde daba cátedra de historia.Fiona Viotti, de estado civil casada, fue además entrenadora del equipo de waterpolo de una de la escuelas más renombradas del país y es sobrina de Nick Mallett, ex entrenador del equipo nacional de rugby conocido como los Springboks, cuenta la crónica internacional.Algunos estudiantes la llamaban "súper modelo" y era de por sí una figura inquietante en Bishops Diocesan College.Pero todo se tornó noche para Viotti cuando las autoridades la obligaron a presentar la renuncia luego de que saliera a la luz una escandalosa historia, que incluso derivó en su separación.Los padres de un alumno de 18 años revelaron que el joven les relató que había sido el blanco de los avances sexuales de la docente, con quien mantuvo un "romance".Se animó uno y siguieron otros cuatro, quienes contaron hechos ocurridos durante los últimos seis años.Investigadores encontraron que la mujer había enviado videos pornográficos, fotografías suyas desnuda y otro material prohibido a los estudiantes a través de WhatsApp.Las crónicas siguen diciendo que el primero de los casos estalló luego de que el joven quisiera poner punto final a la relación sexual y Viotti se negara y lo obligara a continuar con sus encuentros."La escuela considerará todos los hallazgos y recomendaciones hechas por los investigadores para garantizar que sigamos haciendo de este colegio un ambiente seguro para todos los alumnos y maestros", declaró el director de la escuela, Guy Pearson.Un ex alumno que se entrenaba con ella en el equipo de waterpolo ofreció su testimonio a medios sudafricanos bajo anonimato y se mostró sorprendido."Todos los hombres en la escuela estaban obsesionados con Fiona porque parecía una supermodelo. Pero la cuestión era que nunca coqueteaba y se presentaba como una niña muy tímida, inocente y muy agradable. Escuchar estas acusaciones me ha impresionado a mí y a muchos de los chicos con los que fui a la escuela", indicó.Hasta el momento, la ex maestra no ha hablado públicamente desde que se conoció la noticia, indica Daily Mail.También se negó a entrar en contacto con los investigadores, ya sea en persona o por escrito.Viotti fue modelo, estrella de waterpolo cuando era adolescente y una de las bellezas del deporte que apareció en Sports Illustrated en 2009.