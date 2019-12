Delfines arrastraron a una niña bajo el agua durante un show

Foto 1/2 Foto 2/2

Una nena británica de 10 años fue atacada por un par de delfines durante un espectáculo turístico en Cancún, México. Lexi Leo, resultó herida luego de que los cetáceos la arrastraron bajo el agua durante una experiencia que debía ser un recuerdo soñado.



Según publicó The Sun, la madre de la niña, Laura Jane Yeo, explicó el miedo que sintió cuando vio que los delfines se llevaban a su hija, mientras no podía defenderse. "Pensé que iba a morir", contó horrorizada la mujer.



La pequeña participaba en una experiencia denominada Dolphin Discovery, en la que turistas de todo el mundo nadan con delfines en un corto lapso que siempre ha sido muy tranquilo y sin riesgo de peligro. Sin embargo, esta vez sucedió lo inesperado cuando los animales se descontrolaron y comenzaron a atacar a Lexi a pesar de que los entrenadores intentaron frenar el comportamiento de los delfines.



Tras ser rescatada, la pequeña presentaba marcas de mordiscos, cortes y hematomas tanto en las piernas como en los pies, a pesar de que llevaba puesto un traje especial, según informó el sitio 20 Minutos.



Los entrenadores informaron que fueron las malas condiciones del mar las que hicieron que estos cetáceos se "angustiaran" y que por eso tuvieron esa reacción. Además, culparon a un delfín macho solitario que supuestamente "no debería haber estado en el recinto" porque su presencia alteró a los otros animales.



A pesar de que la compañía aseguró que investigará los hechos, la madre de la menor denunció que los organizadores "se lavaron las manos" y que los delfines todavía siguen nadando con turistas en el natatorio ubicado en Cancún.