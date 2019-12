Italia: Evacuaron a 10.000 personas por una bomba de la Segunda Guerra Mundial

Más de 10.000 personas residentes en el centro histórico de Turín tuvieron que ser evacuadas temporalmente el domingo para desactivar una bomba inglesa sin estallar de la Segunda Guerra Mundial, indicaron las autoridades locales. Los habitantes de la zona cercana a Via Nizza, en el centro de la ciudad italiana, fueron evacuados mientras que las autoridades pidieron a otras 50.00 personas que se quedaran en casa a partir de las 7 de la mañana, hora local.



El espacio aéreo sobre Turín se cerró durante la operación, al igual que la estación de tren Porta Nuova, ubicada en la calle Nizza.



Estas medidas, previstas inicialmente hasta las 16 hrs, fueron levantadas finalmente hacia las 14 hrs (13h00 GMT), cuando los artificieros anunciaron haber logrado desactivar la bomba. Se trata de un artefacto inglés MK IV de 500 libras con un corazón de 65 kilos de explosivo con dinamita, lanzado durante el conflicto por los aviones aliados.



La bomba sin explotar fue encontrada durante la excavación en un sitio de trabajo, informó la edición de Turín del periódico La Repubblica el 22 de noviembre, publicando un video del dispositivo de forma ovalada que está siendo examinado por personal militar.



El domingo, las autoridades dividieron el área en una zona roja, de la cual "personas, animales y vehículos" tuvieron que evacuar y que estará fuera de los límites hasta las 5 pm, y una zona amarilla donde se les pidió a los residentes que no salieran de sus hogares, la ciudad explicado en su sitio web oficial.



Los residentes de la zona roja "que no tienen alojamiento alternativo temporal serán llevados a un centro de recepción con asistencia médica y veterinaria y donde se distribuirán las comidas" en el recinto ferial Lingotto Fiere, dijo la ciudad.



"Se estableció un punto de recepción para los evacuados y está equipado para todas las necesidades", tuiteó la alcaldesa de Turín, Chiara Appendino, junto con fotos de ella sentada con los residentes en el espacio de Lingotto Fiere.



Algunos trenes y trenes subterráneos fueron cancelados o redirigidos, y el espacio aéreo sobre el aeropuerto de Turín estuvo cerrado hasta las 4:30 p.m. Las operaciones de desactivación deberían finalizar antes de las 5 pm, según el anuncio de la ciudad.



Se estima que se lanzaron 378.900 toneladas de bombas sobre Italia durante el transcurso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, dijo el Consejo Nacional de Ingenieros en un informe de julio de 2018.



Algunas de estas bombas no explotaron, y el ejército recuperó aproximadamente el 60 por ciento de ellas entre 1946 y 1948, según el informe.



"Con base en estos datos, estimamos que unas 15,000 toneladas de dispositivos sin explotar aún están en nuestro territorio", dijo el informe.