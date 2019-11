Video: Cacerolazos por la muerte de joven con una granada de gas de la Policía

La granada fue lanzada por un miembro del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad).Durante la jornada de protestas, cientos de jóvenes que protestaban en las inmediaciones de la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá, fueron reprimidos con gas lacrimógeno. En respuesta, una docena de jóvenes encapuchados se hicieron de piedras para responder a las autoridades.

Mientras tanto, el Escuadrón Móvil Antidisturbios arrojó chorros de agua a presión para intentar dispersar a los manifestantes. "Resistencia, resistencia", gritaron los jóvenes, mientras se escuchaban algunas detonaciones.Cruz fue ingresado al Hospital San Ignacio con un trauma cranoencefálico y paro cardiorespiratorio. Horas después, el personal médico informó que el joven estaba en "estado crítico irreversible".

Cuestionamientos al ESMAD

IMÁGENES SENSIBLES: Así asesinó el gobierno del presidente Iván Duque al joven Dylan Cruz en #Colombia sólo por manifestarse. pic.twitter.com/prmCrNDwkX — Agencia El Vigía (@AgenciaElVigia) 26 de noviembre de 2019

La muerte de Dilan, de 18 años, que iba a graduarse este lunes como bachiller del Colegio Público Ricaurte de Bogotá, conmocionó a diversos sectores de la sociedad colombiana, que este martes anunciaron una jornada de 'cacerolazos' en memoria del joven."Dilan no murió, el Estado lo mató", gritaron los manifestantes en las inmediaciones de la Universidad Nacional."Por nuestros muertos ni un minuto de silencio. Lleva velas y cacerolas", se lee en la convocatoria difundida en redes sociales.Cientos de personas se reunieron la tarde del martes en Calle 19 con Carrera 4, en el centro de Bogotá, el punto en donde Dilan Cruz fue gravemente herido por la Policía durante las protestas antigubernamentales del sábado pasado. Desde ahí, los manifestantes exigieron "no más víctimas de la brutalidad policial".Los estudiantes lideran la manifestación en el departamento de La Guajira, en donde los organizadores convocaron a protestar en la Glorieta de Francisco El Hombre, de la ciudad de Riohacha, para que la muerte de Dilan "no quede en la impunidad".Asimismo, estudiantes de varias universidades de Manizales, capital del departamento de Caldas, convocaron a las 20:00 hora local a una protesta que partirá del Barrio La Estrella rumbo a la sede de Arquitectura de la Universidad Nacional a las 20:00 hora local. "Allí prenderemos las velas y haremos un momento de silencio por Dilan Cruz", informó un organizador aLa muerte de Cruz ha conmocionado a miles de personas en Colombia que protestaban contra el Gobierno de Iván Duque, a la vez que ha sido un detonante para exigir el fin de la represión en el marco de las protestas sociales. El pasado viernes, el ministro de Defensa de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, informó que tres manifestantes murieron en el primer día de jornada de protestas y se reportan más de 350 personas heridas.Diversos organismos han cuestionado la respuesta de la fuerza policial a las protestas. La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación "por el uso desmedido de la fuerza por parte del Esmad".Por su parte, la Oficina en Colombia de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lamentó la "trágica muerte" de Dilan Mauricio Cruz. En su cuenta de Twitter, el organismo pidió a la Fiscalía General esclarecer las responsabilidades por el caso, a la vez que exigió una "justicia pronta y cumplida".Hasta ahora, el mandatario colombiano ordenó una "investigación urgente de este caso para esclarecer rápidamente lo sucedido y determinar responsabilidades". No obstante, la muerte de Dilan Cruz se ha convertido en el símbolo de las protestas antigubernamentales.Tras reunirse con Duque este día, el Comité de Paro Nacional de Colombia se negó a aceptar un diálogo ampliado propuesto por la Presidencia, que ha sido denominado 'Gran Conversación Nacional', y anunció nuevas movilizaciones.Para este miércoles 27 de noviembre, se espera una gran protesta en varias ciudades colombianas. Además de exigir el cumplimiento de varias demandas sociales en materia laboral, educativa, de seguridad, los manifestantes han pedido al Gobierno de Duque garantizar "el derecho a la protesta social".Fuente: Telesurtv.