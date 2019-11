Murió el koala que habían rescatado de los incendios en Australia

El koala, cuyo rescate se hizo viral, fue sacrificado al no recuperarse de las heridas causadas por el fuego. El video del rescate recorrió el mundo en pocas horas. El fallecimiento del marsupial fue informado por el Hospital de Koalas en Port Macquarie a través de Facebook.La heroína de la escena fue identificada como Toni Doherty, quien utilizó sus ropas para envolver al koala y sacarlo de entre las llamas cuando ya no tenía escapatoria. El marsupial herido fue llevado al hospital en Port Macquarie, donde se trataron sus quemaduras. Al volverse famoso, fue bautizado como Ellenborough Lewis por el nieto de la rescatista.Lewis se encontraba en estado muy delicado y bajo cuidados intensivos hasta que este martes decidieron dormirlo."Lo colocamos bajo anestesia general esta mañana para evaluar sus quemaduras y cambiar las vendas. En el caso de Ellenborough Lewis, las quemaduras empeoraron, y desafortunadamente no hubieran mejorado", explicaron desde el centro de salud veterinario.