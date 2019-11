Video: Presentaron una camioneta "indestructible" y se rompió

El cofundador y director general de la compañía Tesla, Elon Musk, presentó al público la esperada camioneta eléctrica futurista Cybertruck."La Cybertruck no se parece a nada que haya visto en Internet. Está más cerca de un vehículo blindado de transporte de tropas del futuro", describió el propio Musk después de que el vehículo saliera al escenario entre humo y luces láser.El modelo rompe con las dimensiones de una camioneta: unos 5,8 metros de largo, más de dos metros de alto y seis asientos.Sin embargo, la presentación no salió del todo bien. Para demostrar la solidez, un asistente trató de abollarla con un martillo. Primero golpeó la puerta de otro coche y luego de la camioneta eléctrica, hecha de un ultraduro acero inoxidable laminado en frío.La pickup resistió los primeros golpes, pero cuando el martillo golpeó sus supuestas ventanas, a prueba de impactos, se rompieron.Los vidrios que monta, denominados por la marca como Tesla Armor Glass, están compuestos por varias capas de polímeros capaces de "absorber y redirigir la fuerza de los impactos", en palabras de la compañía. Sin embargo, la prueba frente al público falló.El golpe fue "quizás un poco demasiado fuerte", bromeó Musk."Lanzamos llaves inglesas, lanzamos todo tipo de cosas, incluso lanzamos un lavadero, y no se rompió. Por alguna razón un poco rara se rompió esta noche, no sé el por qué", intentó explicar.La Cybertruck, que comenzará a fabricarse en 2021, ofrecerá una autonomía máxima de hasta 805 kilómetros, podrá llevar hasta tres motores eléctricos y será capaz de acelerar de 0 a 96 km/h en 2,9 segundos. Su precio inicial arrancará en 39.900 dólares.Las reservas ya están abiertas a través de la web de Tesla, previo pago de un depósito reembolsable de 100 dólares.Habrá tres versiones en la gama. La más económica (Single Motor) llevará un solo motor y tracción trasera. Su aceleración de 0 a 96 km/h lo hará en 6,5 segundos y alcanzará una velocidad máxima de 177 km/h. Tendrá una de 402 kilómetros y la capacidad de carga y remolque es de 1,59 toneladas y 3,4 toneladas, respectivamente.