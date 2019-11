Tras reclamos y denuncias, policía de Chile suspende el uso de balines de goma

El general director de Carabineros, Mario Rozas, anunció que los perdigones de goma no serán usados como herramientas antidisturbios a menos que exista un peligro inminente.



La decisión anunciada por Rozas se produce tras el estudio realizado por la Universidad de Chile que determinó que los balines usados por los Carabineros estarían compuestos por un 20 % de caucho y un 80 % de otros tres compuestos: sílice, sulfato de bario y plomo. Sin embargo, la institución policial había sostenido que estaban hechos de goma.



Se ha ordenado suspender el uso de esta munición no letal como herramienta antidisturbios. En consecuencia, solo podrá ser utilizada [...]para la legítima defensa cuando haya un peligro inminente de muerte", indicó el general director de Carabineros, Mario Rozas, tras las duras críticas por la composición metálica de los perdigones que usan contra los manifestantes.



Rozas mencionó que, si bien los estudios realizados por el Laboratorio de Criminalística de Carabineros no llegaban a la misma conclusión que la Universidad de Chile sobre los componentes de la munición, igualmente se detectaron "diferencias técnicas con la composición declarada por el proveedor en su ficha técnica".



Así pues, la decisión, según Rozas, tiene que ver con la "prudencia", y se evaluará su reutilización cuando tengan los informes solicitados y las certificaciones pedidas al proveedor.



La violencia ejercida por los carabineros contra los manifestantes durante las protestas, que hasta el momento han dejado 23 muertos, más de 2 mil 300 heridos y unos 26 mil detenidos, están pasando factura al Gobierno del presidente chileno, Sebastián Piñera, quien el domingo reconoció abusos y un uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y se comprometió a sancionarlos.



Además, una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se desplegó a Chile para verificar las denuncias de violaciones a los derechos humanos durante las protestas.