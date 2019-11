Bill Gates superó a Jeff Bezos y es ahora la persona más rica del mundo

Esta vez es oficial: Bill Gates, cofundador de Microsoft, superó a Jeff Bezos, de Amazon, como la persona más rica del mundo el viernes, reclamando el primer puesto por primera vez en más de dos años.



Seguramente ayudó a Gates la sorpresiva decisión del Pentágono, el 25 de octubre pasado, de otorgar un contrato de computación en la nube de u$s 10.000 millones a Microsoft y no a Amazon.



Desde entonces, según publica Bloomberg, las acciones de Microsoft han repuntado 4% desde entonces, lo que ubica la fortuna de Gates en u$s 110.000 millones, según el índice de multimillonarios de la agencia. Por el contrario, las acciones de Amazon han bajado aproximadamente 2% desde el anuncio, lo que sitúa el patrimonio neto de Bezos en u$s 108.700 millones.



Gates, de 64 años, había superado brevemente a Bezos, de 55 años, a nivel intra día el mes pasado después de que Amazon publicó su primera caída de ganancias en dos años, pero las acciones del minorista en línea más grande del mundo compensaron el desliz. El índice se actualiza cada día de negociación después del cierre de los mercados estadounidenses.



Microsoft ha subido 48% este año, aumentando el valor de la participación de 1% de Gates. El resto de su riqueza se deriva de las ventas de acciones y las inversiones realizadas a lo largo de los años por su oficina familiar, Cascade.



Bezos sería mucho más rico si no se hubiera divorciado de MacKenzie Bezos. La pareja anunció su separación en enero, y MacKenzie, de 49 años, recibió una cuarta parte de sus posiciones de Amazon en julio.



Su patrimonio neto cayó a u$s 35.000 millones el viernes.



Gates, por otro lado, podría no haber renunciado al primer puesto nunca si no fuera por su filantropía. Ha donado más de u$s 35.000 millones a la Fundación Bill & Melinda Gates desde 1994.



Cronista.com.