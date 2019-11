El papa Francisco cuestionó el "uso arbitrario" de la prisión preventiva

El papa Francisco cuestionó hoy en el Vaticano el "uso arbitrario" de la prisión preventiva y advirtió sobre las "imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados".En un discurso ante miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, el Papa dijo que en los últimos años "la situación se ha agravado en algunos países y regiones, donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria".Francisco afirmó que "con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios"."Es curioso que la utilización de paraísos fiscales, instrumento al que se recurre para encubrir toda clase de delitos, no sea percibida como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada", apuntó el Papa.La declaración del jefe de la Iglesia Católica se produjo horas después de que el Congreso argentino fijara límites a las prisiones preventivas, una medida que podría beneficiar a ex funcionarios detenidos por casos de corrupción.Se trata del nuevo Código Procesal Penal que se implementará de manera paulatina y hasta ahora solo rige plenamente en Salta y Jujuy, aunque los límites que ese sistema establece para la prisión preventiva empezarán a implementarse en todas las jurisdicciones, incluidas aquellas donde todavía no funciona la normativa.Según el nuevo Código, la prisión preventiva debe aplicarse cuando no fueren suficientes para asegurar el proceso otras medidas coercitivas más leves (por ejemplo, la vigilancia electrónica con tobillera) y fija además pautas concretas para determinar cuándo existe riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, requisitos centrales para la detención sin condena.La resolución que dispuso que estas condiciones empieces a regir en todo el país fue firmada por diputados y senadores del PJ, el Frente para la Victoria, el PRO y la UCR, sin disidencia alguna, durante la reunión que tuvo el último miércoles la comisión encargada de monitorear la aplicación del nuevo Código, presidida por el senador justicialista Rodolfo Urtubey.