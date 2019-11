Internacionales

Rusia reconoció a Jeanine Áñez

Jueves 14 de Noviembre de 2019

Vladimir Putin: "No hay poder en Bolivia, está al borde del caos"

"No hay poder en Bolivia. Me recuerda a Libia. No hay una intervención directa desde fuera, pero el país está al borde de un caos", dijo el mandatario ruso en Brasilia durante una cumbre de los países BRICS. Rusia reconoció a Jeanine Áñez.