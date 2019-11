Un grupo de funcionarios de Evo Morales ingresaron a Argentina para protegerse

Un grupo de "funcionarios regionales" de Evo Morales ingresaron al país por el norte y se encuentran protegidos, motivo por el cual el Gobierno nacional no dio a conocer sus identidades.

Así lo confirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al término de la reunión de gabinete encabezada por el presidente Mauricio Macri.



"Ingresó un puñado de funcionarios al país", informó Bullrich, como consecuencia de las crisis que atraviesa el país vecino tras la renuncia de Morales, quien recibió asilo político en México.

Bullrich confirmó, además, el envío de Gendarmes del grupo Alacrán a Bolivia y Chile para resguardar al personal de las embajadas de la Argentinas en ambos países.



Según se explicó, los funcionarios que ingresaron al país son de "segundo o tercer nivel" del gobierno del ahora ex presidente Evo Morales.

Sobre ese tema, Bullrich explicó que los funcionarios "están protegidos" y afirmó: "no vamos a dar las identidades por una cuestión de protección de la vida de las personas".