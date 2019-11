"Perro unicornio": Nació con una extraña cola en la frente y lo abandonaron

No, no es una especie de ballena a la que le crece un cuerno en la frente ni un animal de la mitología griega. Es un simpático cachorro de perro que nació con un apéndice como una cola entre sus dos ojos y que ha cautivado a millones de amantes de los animales en las redes sociales.Mac's Mission, el centro de rescate donde lo han acogido en Jackson, Missouri (EEUU) lo ha bautizado como Narwhal, precisamente con el nombre de aquella variedad de ballena, aunque en redes sociales se le ha llamado el 'cachorro unicornio'.Los encargados del refugio lo hallaron junto a otro perro mayor. El lugar está especializado en salvar y dar oportunidades a animales con necesidades particulares.De hecho, en su página de Facebook han publicado varias fotografías del cachorrito, con el siguiente mensaje: "¡Yo soy Narwhal! No entiendo lo que es viral, pero mi madre de acogida dijo que mi historia ayuda a todos nuestros perros de necesidades especiales aquí en la misión. Usted es bienvenido".

Más allá del peculiar apéndice en la frente, el perrito de apenas diez semanas de nacido actúa con total normalidad, mordisqueando, corriendo y queriendo jugar con quien esté cerca.Brian Heuring, un veterinario que examinó al animalito, dijo al diario The Washington Post que en 16 años de experiencia ha visto pasar animales con muchas anomalías, pero ninguna parecida a esta. Sin embargo, cree que el apéndice no le afectará su vida futura."Este cachorro no podría estar más contento", le dijo al Post."Estamos tan estúpidamente entusiasmados", dice Rochelle Steffen, fundador de la organización citado en el mismo diario.Narwhal será entregado en adopción en un futuro, mencionaron los responsables del refugio. Pero de momento no están aceptando solicitudes de adopción porque necesitan estar seguros de que el apéndice no crecerá mucho más.Tampoco tienen planteado eliminarle el apéndice. "Él es perfecto", recalcó una de las encargadas del refugio.