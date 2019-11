Evo Morales llegó a México en condición de asilado político

El avión del presidente depuesto Evo Morales aterrizó este martes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, de la capital del país, luego de que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador le ofreciera asilo político por "razones humanitarias" tras el golpe de Estado en Bolivia.El canciller Marcelo Ebrard recibió personalmente a Evo Morales en el aeropuerto, quien llegó acompañado de los que fueron su vicepresidente, Álvaro García Linera, y su ministra de Salud, Gabriela Montaño.

"Tras el nuevo triunfo de las elecciones del 20 de octubre empezó el golpe de estado", dice el expresidente boliviano Evo Morales a su llegada a México, donde recibió asilo político. pic.twitter.com/BLYBxPdFJA — Univision Noticias (@UniNoticias) 12 de noviembre de 2019

Complicaciones



Crisis política



En un mensaje ante medios de comunicación, Evo Morales agradeció al presidente López Obrador y al pueblo de México por salvarle la vida."Estoy muy agradecido con el presidente y el pueblo mexicano, porque me salvó la vida. El 9 de noviembre un militar recibió una oferta de 50.000 dólares a cambio de entregarme", dijo Morales.El político boliviano explicó que, pese a su exilio forzado tras el golpe de Estado que se perpetró en su contra luego de proclamarse ganador de la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, no abandonará la actividad política."Mientras tenga la vida, seguimos en política, sigue la lucha, y estamos seguros que los pueblos tienen todo el derecho de liberarse. Pensé que habíamos terminado con la opresión, la humillación, pero surgen otros grupos que no respetan la vida y menos a la patria", apuntó el presidente depuesto boliviano.Por razones de seguridad, el Gobierno mexicano se reservó la información de dónde pasará la noche Morales y sus colaboradores.Horas antes del arribo, el canciller Ebrard explicó las complicaciones que atravesó el avión que recogió y trasladó a Morales a México."Ha sido un periplo por distintos lugares y decisiones políticas", comentó el canciller Ebrard, en la rueda de prensa matutina de este martes. Ebrard hacía así referencia a los contratiempos a los que se enfrentó la aeronave para poder llegar a su destino luego de que varios países de Sudamérica negaran el permiso para que el aparato mexicano sobrevolara su espacio aéreo.Precisamente, fue el canciller quien, con una foto del dimitido presidente sosteniendo una bandera mexicana, confirmó el lunes que Morales ya se encontraba en el avión rumbo a México.La aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana partió la noche del lunes desde Chimoré, región de Cochabamba, en el centro de Bolivia, donde Morales estuvo refugiado tras su renuncia forzada y la zona en la que comenzó su carrera como líder sindical. Antes de partir, el líder cocalero, que viajó acompañado de su hijo y el exvicepresidente Álvaro García, mandó un mensaje al pueblo boliviano."Hermanas y hermanos, parto rumbo a México, agradecido por el desprendimiento del gobierno de ese pueblo hermano que nos brindó asilo para cuidar nuestra vida. Me duele abandonar el país por razones políticas, pero siempre estaré pendiente. Pronto volveré con más fuerza y energía", dijo Morales antes de marcharse.Bolivia atraviesa una grave crisis política desde el desarrollo de las elecciones, el pasado 20 de octubre. Si bien los resultados dieron por ganador a Morales, quien iniciaría su cuarto mandato consecutivo, la oposición denunció fraude y el Gobierno aceptó convocar nuevas elecciones.No obstante, el jefe de las Fuerzas Armadas y el comandante general de la Policía de Bolivia pidieron al mandatario que dimitiera, bajo el supuesto argumento de buscar la estabilización de la nación.Morales presentó su renuncia y declaró que lo hacía para que los opositores, comandados por el excandidato presidencial Carlos Mesa y el jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, no persiguieran a dirigentes sindicales, dejaran de quemar casas de funcionarios públicos y para que no continuara la política de "secuestrar y maltratar" a los familiares de los líderes indígenas.Miles de indígenas y simpatizantes de Morales salieron a protestar el lunes contra el golpe de Estado. Los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por los cuerpos de seguridad.La senadora opositora Jeanine Añez, quien podría asumir provisionalmente la Presidencia de Bolivia, informó que la sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa para designar al sucesor interino de Evo Morales se realizará este martes por la tarde.