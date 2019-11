Evo Morales renunció a la presidencia de Bolivia

#ENVIDEO | Con el objetivo de que pare la violencia en país en un golpe de Estado impulsado por sectores de la oposición, Evo Morales dimite a la Presidencia de Bolivia pic.twitter.com/IDs6hbV2Ls — teleSUR TV (@teleSURtv) November 10, 2019

"Esto es un golpe de Estado"

Internacionales Las Fuerzas Armadas de Bolivia pidieron la renuncia a Evo Morales

en medio de la fuerte crisis política desatada tras las denuncias de fraude en las elecciones presidenciales del 20 de octubre., dijo el presidente a través de la televisión, aludiendo a los líderes opositores que convocaron a violentas protestas en su contra, desatadas el día siguiente de los comicios del 20 de octubre."Estoy renunciando para que mis hermanas y hermanos y dirigentes del Movimiento al Socialismo no sigan siendo perseguidos.", sostuvo."Estamos dejando a Bolivia con soberanía e independencia de Estado [...]con dignidad e identidad del pueblo boliviano", manifestó el mandatario Morales al anunciar su dimisión desde Chimoré, en el departamento de Cochabamba.Morales explicó que decidió renunciar con el fin de que el excandidato Carlos Mesa y el opositor jefe del Comité Cívico de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, "no sigan persiguiendo a mis hermanos, dirigentes sindicales [...]para que no sigan quemando las casas" de funcionarios públicos, y para que dejen de "secuestrar y maltratar" a los familiares de los líderes indígenas., indicó el saliente jefe de Estado, subrayando el notable nivel de desarrollo alcanzado por el país durante su mandato. "Le digo a las juventudes: sean humanos con los más humildes", añadió.Evo Morales había convocado a nuevas elecciones generales en Bolicia "para buscar la paz" y en concordancia con una sugerencia de la Organización de los Estados Americanos (OEA)."Todo por la vida, todo por la patria, por la democracia y también por la justicia social", manifestó este mandatario.Sin embargo, Morales condenó que los grupos cívicos no han aceptado el diálogo propuesto por su Gobierno y, pese a que se anunciaron nuevos comicios y se garantizó varias de sus exigencias, "ahora lo rechazan todo" y piden su "renuncia"., condenó el jefe de Estado boliviano antes de que se comunicara su renuncia.También renunció a su cargo la presidenta del Tribunal Supremo electoral, Maria Eugenia Choque, quién afirmó estar dispuesta a someterse a las investigaciones correspondientes para demostrar su inocencia ante las acusaciones de fraude, a la vez que Mariana Prado, ministra de Planificación, dimite y pide ''pacificar el país''.Durante la tarde, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Williams Kaliman Romeo, le pidió al jefe de Esado "renunciar a su mandato permitiendo la pacificación y el mantenimiento de la estabilidad" del país.