Oposición pide que Evo Morales no se presente y continúa la movilización

Dirigentes opositores bolivianos reclamaron que el actual mandatario y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, no participe en los nuevos comicios anunciados hoy por considerarlo como "responsable del fraude" y exigieron su renuncia.En esa línea, llamo a continuar con las movilizaciones en tanto no se acepten las nuevas condiciones que excluirían a Morales y García Linera de los candidatos."Ni Morales ni su vicepresidente Álvaro García "están en condiciones de presidir el proceso electoral", señaló Mesa, que pidió al Congreso preparar las condiciones para elegir un nuevo órgano electoral imparcial.El líder mas radicalizado de la oposición, Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, se pronunció sobre el informe y dijo: "La OEA ha demostrado que el fraude era tan grande que no podía ocultarse". Además, agradeció el apoyo de la Policía y las Fuerzas Armadas, que se levantaron contra el actual mandatario.Camacho advirtió que las medidas de presión van a continuar hasta que Morales renuncie. "El informe de la OEA ha demostrado que Evo Morales ha roto el orden constitucional y debe renunciar", exigió Camacho, y agregó que deberían dimitir "diputados, senadores y vocales del Tribunal Supremo Electoral".El senador y excandidato presidencial de la Alianza Bolivia Dice No, Oscar Ortiz, exigió hoy que Morales se abstenga de participar en las nuevas elecciones por ser "responsable de fraude". En consecuencia, para Ortiz, que logró poco más del 4% de los votos, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) "no es el único responsable del fraude: quienes le mandaron a hacerlo tienen que asumir sus responsabilidades y consecuencias".Evo Morales anunció hoy nuevas elecciones a raíz de las irregularidades denunciadas por la oposición y la misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), cuando durante los comicios de octubre se suspendió temporalmente el conteo provisorio de votos.El informe preliminar de la misión de la OEA denunció hoy irregularidades en el proceso electoral y señaló como "improbable" que Morales obtuviera más del 10 por ciento de votos de ventaja necesario para evitar una segunda vuelta contra Mesa.