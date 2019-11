Lula tras quedar libre: "No encarcelaron a un hombre, intentaron matar una idea"

Internacionales Expresidente de Brasil Lula da Silva sale de prisión tras un año y siete meses

Críticas a Moro y Bolsonaro

Con su pareja

Luiz Inácio Lula da Silva, expresidente de Brasil (2003-2010), ha sido liberado de la Superintendencia de la Policía Federal de Curitiba, en el estado de Paraná, donde permaneció un año y siete meses privado de libertad.Vestido todo de negro, Lula ha sido recibido entre abrazos por sus familiares y una multitud de simpatizantes ataviados con camisetas rojas, símbolo del Partido de los Trabajadores (PT). Cánticos, petardos y una marea de banderas, muchas con las fotos del petista, le han dado la bienvenida."Queridos compañeros y compañeras no puedo expresar lo que significa estar aquí con vosotros", aseguró Lula desde un palco rodeado de los militantes del PT, a quienes agradeció el apoyo brindado durante todo este tiempo."No pensé que hoy podría estar aquí hablando con hombres y mujeres que durante 580 días gritaron 'buenos días, Lula', gritaron 'buenas noches, Lula', sin importar si estaba lloviendo, sin importar que hiciese 40 grados, sin importar estar a cero grados", dijo a los militantes."Vosotros sois el alimento de la democracia que yo necesitaba para resistir la maldad", añadió, mientras subrayó que seguirá "luchando por el pueblo brasileño".A pesar del tono festivo, durante su discurso, el expresidente criticó al ministro de Justicia, Sergio Moro, y al fiscal Deltan Dallagnol, que encabezó el grupo de trabajo de la operación anticorrupción Lava Jato. Asimismo, Lula arremetió contra la situación de desempleo en el país y calificó a Bolsonaro como "mentiroso".El líder del PT subrayó que sale de prisión "sin odio" y tiene la voluntad de mostrar que "este país puede ser mucho mejor con un gobierno que no mienta tanto como Bolsonaro en Twitter".También tuvo palabras contra la Policía Federal y el Ministerio Público. "Necesitaba resistir para luchar contra el lado podrido del Estado, de la Policía Federal, del Ministerio Público, de la Justicia. Trabajaron para criminalizar a la izquierda, a Lula y al Partido de los Trabajadores", afirmó, mientras añadió que "no encarcelaron a un hombre, ellos intentaron matar una idea. Una idea no desaparece".Tras presentar ante los simpatizantes a su hija y su nieto, Lula quiso mostrar a su actual pareja, la socióloga Rosangela da Silva. "¡Beso, beso, beso!", exclamó la multitud. Haciendo caso a los allí presentes, la pareja se besó entre aplausos."He conseguido la proeza de estando preso conseguir una novia y que acepte casarse conmigo", anunció.Su salida obedece a una orden del juez federal Danilo Pereira, dictada después de que los abogados del exmandatario pidiesen su libertad formalmente el viernes tras un fallo adoptado por el Supremo Tribunal Federal (STF). Fuente: (RT)