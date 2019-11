Video: El gato de la familia salvó a un bebé de caerse por las escaleras

Una cámara de vigilancia instalada en una habitación registró al gato de la familia salvando a un bebé justo en el momento en que el pequeño se iba a caer por las escaleras.El episodio ocurrió el 31 de octubre en Bogotá, informa RT, y lo descubrió la mamá del nene cuando quiso averiguar cómo su hijo había logrado salir de la cuna.La mujer de 27 años se asombró cuando vio el registro de seguridad en el que vio al pequeño llegar hasta el borde de las escaleras cuando lo interceptó la mascota de la familia, Gatúbela.El gato saltó sobre el bebé y lo tomó con las patas delanteras, como no lo frenó por completo se colocó delante y lo empezó a patear, de modo que impidió que avance."Si no hubiera sido por la gata, mi hijo habría caído por las escaleras. Al ver las imágenes, me sentí realmente sorprendida y afortunada", declaró la mamá. La noticia tomó estado público cuando ella posteó el video en la página de Facebook de la Fundación Adopción del Gato en Bogotá.