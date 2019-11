Empresas desmintieron a Bolsonaro y ratificaron que se quedan en Argentina

Duró poco la incógnita sobre los planes de Honda y L'Oréal en el país, luego de que el presidente Jair Bolsonaro sorprendiera con un mensaje vía Twitter señalando que esas empresas mudarían sus plantas fabriles de la Argentina a Brasil. Pocas horas después, las propias compañías se encargaron de desmentirlo.La fábrica de motores "MWM, la gigante de automóviles Honda, y la (empresa cosméticos) L'Oreal anunciaron el cierre de sus fábricas en Argentina y su instalación en Brasil", tuiteó el mandatario.Gracias a la "credibilidad" de Brasil los "inversores vienen para generar más empleos y más actividad económica en nuestro país", comentó.Las desmentidas no tardaron en llegar. Fuentes de la automotriz Honda consultadas por Ámbito aclararon que la empresa "no cierra su planta en la Argentina y mantendrá sus operaciones tal como estaba previsto, concentrando su producción a partir de 2020 en la línea de motocicletas".La división de autos también continuará en el país con modelos provenientes del exterior y, de hecho, se preparan anuncios sobre lanzamientos para el mercado local para los próximos meses.Casi al mismo tiempo, se conoció el comunicado oficial de L'Oréal, explicando que la compañía "produce en Argentina cerca de 40 millones de unidades por año en sociedad con un productor local. No existe ningún plan para cambiar esto, de hecho nuestra ambición es continuar incrementando la producción local. Argentina es un mercado estratégico para L'Oréal y la compañía está comprometida en acompañar el crecimiento económico del país".Finalmente, el mandatario brasileño se vio obligado a borrar el anuncio de su cuenta, sin explicar los motivos.