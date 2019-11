Salvaron a una beba que estaba a punto de ser enterrada viva

Una beba se salvó de ser enterrada viva por dos familiares, que en un incomprensible y salvaje acto trataron de matarla. Fue en Hyderabad, India, y la policía llegó a tiempo para detenerlos y rescatar con vida a la beba.



Un taxista que pasaba por allí vio a dos hombres en actitud sospechosa. Mientras uno cavaba un pozo, el otro sostenía un bulto envuelto en pañuelos, que se movía. Inmediatamente le avisó a la policía, que rápidamente se dirigió al lugar.



Uno de los oficiales relató cómo se enteraron. "Un conductor de taxi vio a dos personas con una bolsa en la mano. Estaban cavando un pozo en el suelo, a metros de una parada de colectivos. Mirando la escena, informó inmediatamente sobre el incidente. Fuimos de inmediato al lugar y descubrimos que tenían a una beba en la bolsa", explicó un oficial.



Los familiares de la beba trataron de defenderse en vano por su horrorosa maniobra. Argumentaron que había muerto durante una cirugía, lo que era imposible porque estaba viva, y se identificaron como el abuelo y el tío de la criatura. Declararon que como no podían llevarla en transporte público a un cementerio decidieron enterrarla allí. A pesar de que admitieron que iban a enterrarla viva los liberaron, de acuerdo al Daily Mail.



En India se considera a las niñas como una carga financiera para la familia, por las dotes que deben entregar a los padres del joven que se case con sus hijas. Mientras que los varones son vistos como una especie de inversión familiar.



India aprobó leyes duras para paliar estas prácticas. Desde 1994 los médicos tienen prohibido comunicar a los padres el sexo de su futuro bebé, pero hay familias que recurren a otros métodos para saberlo y recurren al aborto si se sabe que esperan una niña. Un estudio publicado por la revista científica The Lancet en 2011 concluyó que en las tres décadas precedentes en India se habían practicado 12 millones de abortos de fetos femeninos. El antecedente de la beba encontrada viva bajo tierra Semanas atrás sepultureros de un cementerio en Uttar Pradesh, también en la India, cavaban una tumba para sepultar a una beba que había nacido muerta cuando descubrieron algo realmente increíble, milagroso. A un metro de profundidad se encontraron con una maceta de arcilla, en la que encontraron enterrada a una nena de tres días.



Con cuidado los trabajadores cavaron alrededor del bulto y revisaron dentro de la maceta. Para sorpresa de todos en su interior había una beba que estaba viva y que lloraba con las pocas fuerzas que le quedaban. La escena fue tan impactante que uno de ellos sintió como si fuese su propia hija la que gritaba. "No entendíamos lo que estaba pasando, pero al ver que estaba con vida llamamos a la Policía y a una ambulancia, que rápidamente la llevó hasta el hospital", dijo uno de los sepultureros.



Los médicos del centro de salud donde la nena se recupera la apodaron "luchadora". Aunque no se determinó cuánto tiempo permaneció enterrada los especialistas en neonatología de la institución explicaron que los bebés prematuros suelen necesitar una menor cantidad de oxígeno para sobrevivir. "Es un verdadero milagro. Mientras estuvo en esa tumba, que sería reciente, debe haber podido respirar a través de los poros que se formaron entre la tierra removida", explicó el doctor Saurabh Anjan.



Inicialmente la nena llegó con un cuadro de hipotermia y con una infección pulmonar por la que recibe tratamiento. Actualmente se recupera y está fuera de peligro. Ravi Khanna, uno de los médicos que la atiende, explicó que aumentó de peso de manera significativa, que se encuentra en buen estado y que responde bien a la medicación.