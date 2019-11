Aseguran que los heridos por las protestas en Chile son "más de 2500"

El presidente de Cruz Roja en Chile, Patricio Acosta, aseguró que la cifra de heridos en las protestas que se iniciaron el pasado 17 de octubre asciende a "más de 2.500"."Las cifras que dio el Instituto (Nacional) de Derechos Humanos de heridos, de 1.570 (...) se quedaron cortos", indicó Acosta, tras lo cual añadió: "Son más de 2.000, 2.500. Responsablemente puedo decir que son más de 2.500 hasta la fecha".En diálogo con Radio Cooperativa Acosta opinó acerca de la diferencia de números de heridos y dijo que "hay muchos atendidos que no van al puesto ni a los hospitales por temor a quedar detenidos"."Nosotros los curamos y se van para la casa, y eso queda en la estadística nuestra, no queda en la estadística de los centros asistenciales, por lo tanto ha habido mucho herido que no está contabilizado por el INDH", expresó.El presidente de la Cruz Roja indicó además que la entidad no contabiliza a las personas que tienen "una pequeña herida" y ni a las que padecen "un corte pequeño" debido a que "se le hace una curación y se le pone un parche" y dijo que tampoco consideran los efectos de los gases lacrimógenos.En tanto, trascendió que son muchas las denuncias de violencia institucional, torturas, violencia sexual y otros delitos de lesa humanidad por parte de las fuerzas de Seguridad en el país vecino.Las protestas en Chile estallaron el 17 de octubre por la cuarta subida del precio del metro (subte) en pocos meses pero crecieron rápidamente para denunciar la desigualdad social y pedir la renuncia del presidente, Sebastián Piñera.