El "escalofriante rostro" captado en el espacio por el telescopio Hubble

Parece el rostro de un fantasma o un ser de otro mundo que nos amenaza con unos ojos enormes y brillantes.



El telescopio Hubble, de la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), captó esta imagen en el espacio en junio y la difundió esta semana, como un mensaje del universo por Halloween.



La imagen muestra una interacción entre dos galaxias, pero una muy violenta: "Una titánica colisión frontal", dicen la NASA y ESA. "Interacciones inusuales entre galaxias"

Lo captado por el Hubble pertenece al "Catálogo de Asociaciones y Galaxias Peculiares del Sur", elaborado por los astrónomos Halton Arp y Barry Madore entre 1966 y 1987, y se produjo a 704 millones de años luz de la Tierra.



De ahí viene el nombre de lo que vemos en la foto: sistema Arp-Madore 2026-424 (AM-2026-424).



El catálogo en el que está incluido se creó para inventariar miles de interacciones inusuales entre galaxias. Y, como indica su nombre, AM 2026-424 presenta ciertas peculiaridades. Forma de anillo Los "ojos" del "rostro fantasmal" son el núcleo de cada galaxia.



Unos anillos de estrellas jóvenes azules y los discos de gas y polvo de las galaxias son los que dan forma al rostro, nariz y boca del "espectro", explican desde la NASA y ESA.



Las agencias espaciales destacan que si bien los choques de galaxias son comunes en la formación del universo, los choques frontales no lo son.

Estas colisiones brutales dan lugar a la forma de anillo que tiene este sistema.



Las galaxias en anillo son raras; solo unos pocos cientos de ellas residen en nuestro vecindario cósmico más grande. NASA y ESA "Las galaxias en anillo son raras; solo unos pocos cientos de ellas residen en nuestro vecindario cósmico más grande. Las galaxias tienen que colisionar en la orientación correcta para crear el anillo", dicen desde la NASA y ESA.



Otra característica "frecuente" de la colisión de galaxias es que una grande choque con otra más pequeña y la devore, indican ambas agencias.

Pero en este caso, el tamaño parecido de los "ojos" de AM 2026-424 sugiere que las galaxias tienen más o menos el mismo tamaño.



Los astrónomos calculan que este fenómeno mantendrá su aspecto "fantasmagórico" por "solo" unos 100 millones de años: "Las dos galaxias se fusionarán por completo en aproximadamente 1.000 a 2.000 millones de años".



La Nación